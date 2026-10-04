Infographics: 9 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,52%

Giá cao su thế giới hôm nay (3/10) tiếp tục tăng trên các sàn giao dịch, trong đó sàn SHFE dẫn đầu với mức tăng 3,78 - 3,80%. Các hợp đồng tại sàn cũng SGX đồng loạt nhích lên; sàn TOCOM ghi nhận kỳ hạn tháng 11 tăng 2,89%. Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định.