Infographics: 9 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,52%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (3/10) vẫn chưa thoát áp lực giảm giá khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao tiếp tục tạo sức ép lên kim loại quý. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 106.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 146.0000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,99% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
(TBTCO) - CPI bình quân quý III/2026 tăng 4,8%, bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Theo bà Nguyễn Thu Oanh, với mục tiêu kiểm soát CPI bình quân cả năm khoảng 4,5%, dư địa còn lại cho các tháng cuối năm rất hẹp.
Giá cà phê trong nước hôm nay (3/10) đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới, duy trì trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg.
(TBTCO) - Xuất khẩu 9 tháng tăng khoảng 24%, nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn đang tạo sức ép lên cán cân thương mại. Mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả hiệp định thương mại tự do và nâng giá trị hàng Việt là trọng tâm những tháng cuối năm.
Giá cao su thế giới hôm nay (3/10) tiếp tục tăng trên các sàn giao dịch, trong đó sàn SHFE dẫn đầu với mức tăng 3,78 - 3,80%. Các hợp đồng tại sàn cũng SGX đồng loạt nhích lên; sàn TOCOM ghi nhận kỳ hạn tháng 11 tăng 2,89%. Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định.
Giá lúa tươi hôm nay (3/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng; lúa tươi OM 5451 tăng 50 đồng/kg. Ngược lại, giá lúa tươi IR 50404 giảm 100 đồng/kg.