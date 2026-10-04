Thị trường

Infographics: 9 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,52%

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
10:46 | 04/10/2026
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý III/2026 tăng 4,80% so với quý III/2025. Bình quân 9 tháng năm 2026, CPI tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
cục thống kê 9 tháng năm 2026 chỉ số giá tiêu dùng

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