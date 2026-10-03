Xã hội

Hà Nội nhận hai giải thưởng Du lịch Thế giới 2026

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
21:47 | 03/10/2026
(TBTCO) - Hà Nội tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026 với hai hạng mục, trong đó có danh hiệu “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” năm thứ 5 liên tiếp.
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Đó là thông tin từ thông cáo báo chí do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa phát ra tối 3/10.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra tại Maldives ngày 27/9/2026, TP. Hà Nội được vinh danh với hai giải thưởng: “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” (Asia's Leading City Break Destination) và “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam” (Vietnam’s Leading City Cultural Destination).

Đây là lần thứ 5 liên tiếp, từ năm 2022 đến 2026, Hà Nội được trao danh hiệu “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”. Giải thưởng tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Thủ đô đối với du khách lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn ngày, với hệ thống trải nghiệm đa dạng về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và dịch vụ.

Ở hạng mục “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam”, năm 2026 là lần thứ hai Hà Nội được vinh danh, sau lần đầu vào năm 2024. Giải thưởng ghi nhận ghi nhận những giá trị về văn hóa, lịch sử và truyền thống của thành phố - nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị, được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế kỷ. Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội hội tụ những nét đẹp tinh tuý của dân tộc Việt Nam, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích khám phá văn hoá, lịch sử.

Không chỉ sở hữu hệ thống di sản phong phú, Hà Nội còn không ngừng phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ và các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong và ngoài nước. Những thành tựu này góp phần nâng cao hình ảnh của Hà Nội trong khu vực và quảng bá du lịch Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời cho thấy nỗ lực của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Hà Nội nhận hai giải thưởng Du lịch Thế giới 2026
Ước 9 tháng của năm 2026, Hà Nội đón 27,5 triệu lượt khách. Ảnh minh họa

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó nhấn mạnh vai trò nền tảng của văn hóa, coi bản sắc và chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh.

Vì vậy, việc Hà Nội tiếp tục được vinh danh tại các hạng mục giải thưởng là động lực để Thủ đô tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, nâng chất lượng sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, Du lịch Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo định hướng phát triển mạnh ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước, Hà Nội sẽ tập trung phát huy lợi thế về văn hóa, di sản, ẩm thực và các giá trị đặc trưng; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế đêm.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách, góp phần củng cố vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Theo số liệu Thống kê TP. Hà Nội, ước 9 tháng của năm 2026, Hà Nội đón 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025 (6,67 triệu lượt khách du lịch quốc tế, gồm 4,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú; 20,9 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2025). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Diệu Hoa
Từ khóa:
giải thưởng du lịch thế giới hà nội

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