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Đảng bộ Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam

Hà Phương

Hà Phương

10:59 | 02/10/2026
(TBTCO) - Đảng bộ Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
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Kế hoạch số 45-KH/ĐU của Đảng bộ Bộ Tài chính nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Toàn Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; đảm bảo sự thống nhất cao, nỗ lực lớn trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Đảng bộ Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam
Phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Ban Tổ chức Show Tinh hoa Bắc bộ.

Kế hoạch đặt mục tiêu đảm bảo 100% đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW; tiên phong, gương mẫu, cụ thể hóa các chủ trương thành hành động, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và nhân dân.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính được yêu cầu tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được phân công cho đơn vị thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Các nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên bao gồm: đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động nhằm phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch.

Đồng thời, phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao; phát triển thị trường, sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

Danh mục các nhiệm vụ và phân công đơn vị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 45-KH/ĐU. Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đối với nhiệm vụ phân công.

Kế hoạch nêu rõ, đối với các nhiệm vụ Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Phụ lục, các đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và thời hạn yêu cầu.

Đối với các nhiệm vụ do các bộ, ngành, cơ quan khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì để tham gia ý kiến và báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính khi có yêu cầu./.

Hà Phương
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