Tổng thống Panama và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 5/10

Chia sẻ thông tin tại buổi họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8/10/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân trên cương vị hiện tại.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: LV

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Panama sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động quan trọng khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 và quan hệ Việt Nam và Panama tiếp tục phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn, các cuộc gặp và tiếp xúc của các cấp, trong đó có cấp cao.

Thời gian qua, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đều duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hai nước xuất khẩu nhiều mặt hàng sang nhau và những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Panama và từ Panama sang Việt Nam đều có tính bổ trợ cho nhau.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng và giáo dục đào tạo.

Cũng tại họp báo, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania, tiến hành một số hoạt động song phương tại Tanzania và thăm chính thức Nam Phi từ ngày 1 đến 8/10.

Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip và Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lotriet.

Trả lời câu hỏi liên quan đến tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bà Phạm Thu Hằng cho biết, vào ngày 21/9 tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer đã được báo chí đăng tải.

Tại buổi tiếp, hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và sự thịnh vượng chung. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung được hai bên thống nhất.

Trả lời câu hỏi liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực và thực thi các chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết: “Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam luôn phối hợp với các cơ quan đối tác nước ngoài để có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi chủ động tham gia các cuộc trao đổi để làm rõ chính sách, quy định của Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch”.

Đối với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở bên ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn chủ động làm việc với cơ quan sở tại, tìm hiểu thông tin quy định pháp luật để cập nhật cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam, nhằm bảo đảm tối đa việc tuân thủ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.