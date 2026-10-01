Thúc đẩy hợp tác phát triển hai thị trường vốn và các-bon

Chiều 1/10/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hà Duy Tùng đã tiếp và làm việc với bà Elvira Morella - Giám đốc phụ trách Tư vấn Cải cách và Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) nhằm trao đổi về định hướng và các đề xuất hợp tác trong phát triển thị trường vốn và thị trường các-bon tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng ghi nhận những hỗ trợ thiết thực của IFC trong quá trình xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cũng như thông qua các nghiên cứu, báo cáo chuyên sâu phục vụ sự phát triển của thị trường vốn và thị trường các-bon tại Việt Nam. Đặc biệt, các nghiên cứu và tư vấn của IFC đối với một số sản phẩm, lĩnh vực cụ thể như các sản phẩm quỹ mới, chứng khoán hóa, trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty và Sổ tay công bố thông tin đã mang lại giá trị thực tiễn và có tính ứng dụng cao. Những hỗ trợ này càng có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn và thị trường các-bon. Các lĩnh vực trọng tâm gồm rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó có cơ chế vận hành sàn giao dịch các-bon; phát triển thị trường tài sản mã hóa; tăng cường giám sát thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và năng lực của nhà đầu tư cá nhân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: SSC

Đại diện các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trao đổi, làm rõ nhu cầu hợp tác cụ thể trên cơ sở yêu cầu phát triển của thị trường và thế mạnh chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế của IFC.

Đối với thị trường các-bon, các nội dung tập trung vào lộ trình triển khai giai đoạn 2026 - 2028 và sau năm 2028, cùng công tác tổ chức và giám sát hoạt động trên sàn giao dịch các-bon. Hai bên cũng trao đổi về nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế đối với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), giám sát dựa trên rủi ro đối với các công ty quản lý quỹ, cũng như việc hình thành và xây dựng dữ liệu cụ thể về trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh.

Về phía IFC, bà Elvira Morella đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua. IFC có thể tiếp tục đóng góp kinh nghiệm tư vấn chuyên môn trong giám sát thị trường, bao gồm thị trường giao dịch các-bon; nghiên cứu, phân tích đặc điểm thị trường; đào tạo và nâng cao năng lực cho các chủ thể tham gia thị trường vốn Việt Nam.

Trong định hướng hợp tác dài hạn, IFC khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với UBCKNN trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Hai bên sẽ cùng trao đổi, xác định và ưu tiên các chương trình hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, nâng cao hiệu quả những chương trình đang triển khai và mở rộng các lĩnh vực phù hợp. UBCKNN mong muốn IFC tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thông lệ quốc tế, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý và các thành viên thị trường, đặc biệt trong công tác quản lý, giám sát và phát triển thị trường./.