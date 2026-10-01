10 mã cổ phiếu thay đổi hạn mức chứng quyền từ 1/10/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở, áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Theo thông báo, hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm được điều chỉnh đối với 10 mã chứng khoán cơ sở, gồm FPT, HDB, MBB, MSN, TCB, VHM, VIB, VNM, VPB và VRE. Trong đó, 4 mã được nâng hạn mức chào bán, trong khi 6 mã ghi nhận mức điều chỉnh giảm.

Cụ thể, hạn mức chào bán của FPT tăng từ hơn 110,08 triệu lên hơn 110,22 triệu chứng quyền; HDB tăng từ hơn 353,53 triệu lên hơn 355,53 triệu; MBB tăng từ hơn 364,26 triệu lên hơn 368,01 triệu và TCB tăng từ hơn 311,35 triệu lên hơn 314,42 triệu chứng quyền.

Ở chiều ngược lại, hạn mức chào bán của MSN giảm từ hơn 52,34 triệu xuống gần 51,72 triệu chứng quyền; VHM giảm từ hơn 214,67 triệu xuống hơn 213,51 triệu; VIB giảm từ hơn 151,50 triệu xuống hơn 148,61 triệu; VNM giảm từ hơn 48,15 triệu xuống gần 47,30 triệu; VPB giảm từ hơn 306,19 triệu xuống hơn 303,64 triệu và VRE giảm từ hơn 59,24 triệu xuống hơn 57,52 triệu chứng quyền.

Cùng với việc điều chỉnh trên, HOSE công bố danh sách 20 cổ phiếu đáp ứng điều kiện làm chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm và hạn mức còn được phép chào bán áp dụng từ ngày 1/10/2026. Danh sách gồm ACB, FPT, HDB, HPG, LPB, MBB, MSN, MWG, SHB, SSB, SSI, STB, TCB, VHM, VIB, VIC, VJC, VNM, VPB và VRE.

Xét về tổng hạn mức chào bán, ACB đứng đầu danh sách với hơn 484,55 triệu chứng quyền, tiếp đến là HPG với hơn 476,35 triệu, MBB hơn 456,11 triệu và VPB hơn 418,75 triệu. TCB và HDB cũng có tổng hạn mức ở mức cao, lần lượt hơn 382,51 triệu và 383 triệu chứng quyền.

Về hạn mức chào bán còn lại, ACB có hơn 405,27 triệu chứng quyền, cao nhất trong danh sách. MBB còn hơn 368,01 triệu; HDB hơn 355,53 triệu; SHB hơn 336,68 triệu; HPG hơn 329,65 triệu; TCB hơn 314,42 triệu và VPB hơn 303,64 triệu chứng quyền.

Một số mã khác có hạn mức chào bán còn lại đáng kể như LPB với hơn 257,43 triệu chứng quyền, VIC hơn 207,35 triệu, SSI hơn 199,34 triệu, SSB hơn 178,44 triệu, VIB hơn 148,61 triệu và STB hơn 130,79 triệu. Trong khi đó, VJC có hạn mức còn lại thấp nhất trong danh sách, ở mức hơn 24,05 triệu chứng quyền.