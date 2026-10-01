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Giá vàng hôm nay ngày 1/10: Vàng miếng, vàng nhẫn vượt 144 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:43 | 01/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, trong đó có nơi tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng và vàng nhẫn vượt 144 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh 4.161,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,4 triệu đồng/lượng. Tính trong 30 ngày qua, kim loại quý đã giảm 287,9 USD/ounce, tương đương 6,47%.

Giá vàng hôm nay ngày 1/10: Vàng miếng, vàng nhẫn vượt 144 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo các chuyên gia phân tích của Societe Generale (SocGen), diễn biến kỹ thuật của vàng vẫn cho thấy áp lực giảm khi giá không duy trì được đà tăng phía trên đường trung bình động 200 ngày (200-DMA). Trong bối cảnh đó, vùng 4.095 USD/ounce được SocGen xác định là ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo của giá vàng.

Dù giá vàng đang chịu áp lực trong ngắn hạn, SocGen vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý trong danh mục đa tài sản. Ngân hàng này tiếp tục duy trì tỷ trọng cao đối với cổ phiếu và hàng hóa, trong đó chú trọng vàng và đồng khi bước vào quý cuối năm 2026.

Theo SocGen, một trong những yếu tố tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với vàng là xu hướng tìm kiếm tài sản phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ. Bối cảnh địa chính trị phân mảnh, cùng những lo ngại về tình hình tài khóa và tiền tệ của Mỹ, đang thúc đẩy nhu cầu đa dạng hóa khỏi các tài sản dự trữ truyền thống.

Bên cạnh lực mua từ các ngân hàng trung ương, SocGen cho rằng các yếu tố thuộc chu kỳ kinh tế cũng có thể tạo thêm hỗ trợ cho vàng. Nếu lãi suất thực giảm trong giai đoạn cuối của chu kỳ, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi suất như vàng sẽ giảm theo. Đồng USD suy yếu và nhu cầu đầu tư phục hồi cũng có thể trở thành những yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý.

Trước đó, vào giữa tháng 9, các chuyên gia SocGen nhận định các ngân hàng trung ương mới bước vào chu kỳ tăng lãi suất và có thể vẫn gặp khó trong việc theo kịp diễn biến lạm phát. Theo SocGen, đây là một trong những yếu tố khiến vàng tiếp tục giữ vai trò nhất định trong danh mục đầu tư, dù thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 30/9, giá vàng trong nước tăng ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá giao dịch lên mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 140,8 - 144,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 140,2 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng lên mức 140 - 144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC cũng đồng loạt tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt đưa giá vàng nhẫn lên mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng và 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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