Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, dòng tiền mua vào vẫn nâng đỡ nhiều cổ phiếu

Tùng Linh

Tùng Linh

17:13 | 30/09/2026
(TBTCO) - Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trong phiên 30/9, với áp lực tập trung mạnh vào VHM và TCB. Ở chiều ngược lại, dù quy mô giải ngân vào từng mã không lớn, phần lớn cổ phiếu nằm trong nhóm được mua ròng nhiều nhất vẫn đóng cửa trong sắc xanh.
aa

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tháng 9. VN-Index phần lớn giao dịch dưới tham chiếu, áp lực bán gia tăng rõ hơn từ đầu phiên chiều. Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 9,11 điểm, tương đương 0,51%, xuống 1.768,62 điểm. Thị trường nghiêng về bên bán với 178 mã giảm, trong khi có 129 mã tăng và 58 mã đứng giá.

Cùng với diễn biến kém tích cực của chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Áp lực tập trung mạnh nhất tại VHM với 329,28 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm 1,86% xuống 68.500 đồng.

TCB đứng thứ hai với giá trị bán ròng 156,31 tỷ đồng. Tiếp đến là VIC với 82,22 tỷ đồng, PNJ 62,3 tỷ đồng và VPB 57,14 tỷ đồng. Trong đó, PNJ giảm sát giá sàn, mất 6,99% xuống 26.600 đồng. NVL, ACB, HPG, BSR và PVT cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, dòng tiền mua vào vẫn nâng đỡ nhiều cổ phiếu
Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng trong phiên 30/9 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại được phân bổ khá rộng nhưng giá trị mua ròng tại từng cổ phiếu tương đối khiêm tốn. HDB dẫn đầu với 36,59 tỷ đồng, theo sau là FRT 32,74 tỷ đồng, MSN 32,51 tỷ đồng và GEE 28,59 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh đều đóng cửa tăng giá, đi ngược diễn biến chung của VN-Index. FRT tăng 3,52%, GEE tăng 5,14%, NT2 tăng 4,74%, POW tăng 2,36%; GMD, GEX, HDB và DMX cũng giữ được sắc xanh. Trong top 10 mã mua ròng, chỉ MSN và VPI giảm giá.

Dù khối ngoại tiếp tục rút vốn xét trên tổng thể, dòng tiền vẫn có sự chọn lọc khá rõ ở từng cổ phiếu. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai chiều vẫn lớn khi riêng lượng bán ròng tại VHM đã vượt xa giá trị mua ròng cộng lại của nhiều mã dẫn đầu chiều mua.

Tùng Linh
Từ khóa:
vinhomes khối ngoại vn-index

Bài liên quan

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, dòng cổ phiếu vẫn hút tiền

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, dòng cổ phiếu vẫn hút tiền

Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

Chứng khoán tuần cuối quý III/2026: Sau nâng hạng, thị trường chờ động lực mới

Chứng khoán tuần cuối quý III/2026: Sau nâng hạng, thị trường chờ động lực mới

Dành cho bạn

GRDP Quảng Ninh 9 tháng năm 2026 tăng 12,54%, xếp thứ nhất cả nước

GRDP Quảng Ninh 9 tháng năm 2026 tăng 12,54%, xếp thứ nhất cả nước

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ có “sản phẩm” sang có “năng lực”

Công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ có “sản phẩm” sang có “năng lực”

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11

Thống nhất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Thống nhất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng giúp hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, phòng ngừa gian lận

Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng giúp hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, phòng ngừa gian lận

Đọc thêm

Hơn 11 triệu cổ phiếu lên UPCoM, F88 đẩy mạnh huy động vốn nhiều kênh

Hơn 11 triệu cổ phiếu lên UPCoM, F88 đẩy mạnh huy động vốn nhiều kênh

(TBTCO) - Ngày 30/9, hơn 11 triệu cổ phiếu F88 từ đợt chào bán ra công chúng chính thức giao dịch trên UPCoM, giúp doanh nghiệp huy động gần 782 tỷ đồng. Để mở rộng cho vay, F88 đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn qua trái phiếu và khoảng 1.300 tỷ đồng vay quốc tế. Doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 65% và vượt kế hoạch đề ra.
PNJ lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 550 triệu cổ phiếu

PNJ lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 550 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - PNJ bổ sung phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, với nguồn vốn huy động dự kiến được giải ngân từ năm 2027 đến quý II/2028.
SHS chi trả cổ tức tiền mặt 5%, chia sẻ giá trị cùng cổ đông trên hành trình tăng trưởng mới

SHS chi trả cổ tức tiền mặt 5%, chia sẻ giá trị cùng cổ đông trên hành trình tăng trưởng mới

(TBTCO) - Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và dự kiến triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, SHS tiếp tục chia sẻ thành quả tăng trưởng với cổ đông, đồng thời củng cố nguồn lực cho chặng đường phát triển tiếp theo. Không chỉ mang lại lợi ích trong hiện tại, chính sách này còn thể hiện định hướng gắn kết lợi ích của cổ đông với sự phát triển dài hạn của SHS trên hành trình tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo Tài chính Thịnh vượng”.
30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam: Vị thế mới đòi hỏi một thế hệ nhà đầu tư trưởng thành

30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam: Vị thế mới đòi hỏi một thế hệ nhà đầu tư trưởng thành

Ba mươi năm trước, chứng khoán vẫn là một lĩnh vực mới mẻ với phần đông công chúng, những khái niệm như cổ phiếu, mua bán hay đặt lệnh chưa được biết đến rộng rãi. Ba mươi năm sau, chứng khoán đã bước vào giảng đường, nằm trong chiếc điện thoại của những sinh viên mới ngoài đôi mươi. Khi thị trường bước lên vị thế mới, bài toán không chỉ là có thêm bao nhiêu tài khoản, mà còn là hình thành một thế hệ nhà đầu tư có kiến thức, bản lĩnh và trách nhiệm.
HOSE ban hành chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng

HOSE ban hành chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng

(TBTCO) - Chỉ số VNPRIVGRO gồm 30 cổ phiếu được lựa chọn từ rổ VNAllshare, với các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước.
Giao dịch trái phiếu riêng lẻ tăng 19% trong tuần qua

Giao dịch trái phiếu riêng lẻ tăng 19% trong tuần qua

(TBTCO) - Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 7.486 tỷ đồng/ngày trong tuần qua, tăng 19% so với tuần liền trước đó.
Chứng khoán phái sinh ngày 29/9: Chênh lệch dương mở rộng khi VN30-INdex tiếp tục suy yếu

Chứng khoán phái sinh ngày 29/9: Chênh lệch dương mở rộng khi VN30-INdex tiếp tục suy yếu

(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục giảm điểm khi áp lực tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thị trường phái sinh thể hiện trạng thái tích cực hơn tương đối. Điểm tích cực là cả 4 hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đóng cửa cao hơn chỉ số cơ sở.
Chứng khoán ngày 29/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

Chứng khoán ngày 29/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục chịu áp lực bán trong phần lớn phiên giao dịch và đóng cửa trong sắc đỏ. Dù lực cầu ở một số nhóm cổ phiếu giúp chỉ số thu hẹp đà giảm về cuối phiên, thanh khoản suy yếu cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Khánh Hòa tăng cường phòng, chống lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật thuế

Thuế tỉnh Khánh Hòa tăng cường phòng, chống lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật thuế

Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán chưa vơi, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán chưa vơi, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Hà Nội tiếp nhận 124 kiến nghị về khoa học công nghệ, đã tháo gỡ một nửa

Hà Nội tiếp nhận 124 kiến nghị về khoa học công nghệ, đã tháo gỡ một nửa

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, dòng tiền mua vào vẫn nâng đỡ nhiều cổ phiếu

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, dòng tiền mua vào vẫn nâng đỡ nhiều cổ phiếu

Chứng khoán phái sinh ngày 30/9: Dòng tiền sôi động hơn khi VN30-Index áp sát 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 30/9: Dòng tiền sôi động hơn khi VN30-Index áp sát 1.900 điểm

Nâng hạng mở lối, dòng vốn nhìn vào chất lượng thị trường

Nâng hạng mở lối, dòng vốn nhìn vào chất lượng thị trường

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

MB mở rộng vai trò kết nối dòng vốn

MB mở rộng vai trò kết nối dòng vốn

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -12.85
30/09 | -12.85 (7,670.84 -12.85 (-0.17%))
DJI -131.59
30/09 | -131.59 (51,349.92 -131.59 (-0.26%))
IXIC -22.84
30/09 | -22.84 (26,797.54 -22.84 (-0.09%))
NYA -47.71
30/09 | -47.71 (23,709.60 -47.71 (-0.20%))
XAX -17.71
30/09 | -17.71 (8,156.93 -17.71 (-0.22%))
BUK100P +2.92
30/09 | +2.92 (1,058.55 +2.92 (+0.28%))
RUT -9.99
30/09 | -9.99 (2,807.92 -9.99 (-0.35%))
VIX +0.03
30/09 | +0.03 (16.07 +0.03 (+0.19%))
FTSE +21.28
30/09 | +21.28 (10,657.99 +21.28 (+0.20%))
GDAXI -47.84
30/09 | -47.84 (25,351.37 -47.84 (-0.19%))
FCHI -44.79
30/09 | -44.79 (7,991.08 -44.79 (-0.56%))
STOXX50E -17.31
30/09 | -17.31 (6,302.95 -17.31 (-0.27%))
N100 -6.17
30/09 | -6.17 (1,891.46 -6.17 (-0.33%))
BFX -14.05
30/09 | -14.05 (5,633.24 -14.05 (-0.25%))
MOEX.ME -0.11
30/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +89.70
30/09 | +89.70 (24,613.27 +89.70 (+0.37%))
STI -38.96
30/09 | -38.96 (5,675.88 -38.96 (-0.68%))
AXJO +80.00
30/09 | +80.00 (8,789.30 +80.00 (+0.92%))
AORD +82.60
30/09 | +82.60 (8,969.20 +82.60 (+0.93%))
BSESN -48.78
30/09 | -48.78 (72,480.29 -48.78 (-0.07%))
JKSE -50.56
30/09 | -50.56 (6,071.14 -50.56 (-0.83%))
KLSE +7.21
30/09 | +7.21 (1,651.17 +7.21 (+0.44%))
NZ50 +150.76
30/09 | +150.76 (13,834.39 +150.76 (+1.10%))
KS11 -32.77
30/09 | -32.77 (6,838.04 -32.77 (-0.48%))
TWII +308.17
30/09 | +308.17 (47,940.13 +308.17 (+0.65%))
GSPTSE -29.59
30/09 | -29.59 (35,460.27 -29.59 (-0.08%))
BVSP +836.47
30/09 | +836.47 (183,827.59 +836.47 (+0.46%))
MXX +166.16
30/09 | +166.16 (65,110.57 +166.16 (+0.26%))
MERV -16,363.75
30/09 | -16,363.75 (2,782,561.00 -16,363.75 (-0.58%))
TA125.TA +9.12
30/09 | +9.12 (4,093.39 +9.12 (+0.22%))
CASE30 -963.70
30/09 | -963.70 (51,333.40 -963.70 (-1.84%))
JN0U.JO -13.01
30/09 | -13.01 (6,642.93 -13.01 (-0.20%))
DX-Y.NYB -0.19
30/09 | -0.19 (101.19 -0.19 (-0.18%))
125904-USD-STRD +6.54
30/09 | +6.54 (2,761.27 +6.54 (+0.24%))
XDB -0.27
30/09 | -0.27 (132.29 -0.27 (-0.20%))
XDE -0.28
30/09 | -0.28 (113.40 -0.28 (-0.25%))
000001.SS +11.74
30/09 | +11.74 (3,842.19 +11.74 (+0.31%))
N225 +1,272.45
30/09 | +1,272.45 (66,753.72 +1,272.45 (+1.94%))
XDN +0.03
30/09 | +0.03 (63.56 +0.03 (+0.04%))
XDA -0.34
30/09 | -0.34 (69.86 -0.34 (-0.49%))