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SHS chi trả cổ tức tiền mặt 5%, chia sẻ giá trị cùng cổ đông trên hành trình tăng trưởng mới

09:41 | 30/09/2026
(TBTCO) - Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và dự kiến triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, SHS tiếp tục chia sẻ thành quả tăng trưởng với cổ đông, đồng thời củng cố nguồn lực cho chặng đường phát triển tiếp theo. Không chỉ mang lại lợi ích trong hiện tại, chính sách này còn thể hiện định hướng gắn kết lợi ích của cổ đông với sự phát triển dài hạn của SHS trên hành trình tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo Tài chính Thịnh vượng”.
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Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2026, ngày 29/9/2026, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) ban hành Quyết định số 57/2026/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền. Theo quyết định, SHS chi trả cổ tức với tỷ lệ 5% mệnh giá, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị 449,73 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 09/10/2026 và ngày thanh toán là 16/10/2026.

Trước đó, ngày 10/9/2026, HĐQT SHS đã thông qua việc triển khai phương án dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Số lượng dự kiến phát hành là 44.973.111 cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Như vậy, theo các phương án đã được thông qua, cổ đông SHS sẽ nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5% và dự kiến nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%.

SHS chi trả cổ tức tiền mặt 5%, chia sẻ giá trị cùng cổ đông trên hành trình tăng trưởng mới
Cổ đông SHS sẽ nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5% và dự kiến nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Ảnh: PV.

Chia sẻ thành quả, củng cố niềm tin cho hành trình tăng trưởng

Năm 2025 đánh dấu bước tiến đáng kể về quy mô và năng lực tài chính của SHS, với doanh thu đạt 3.669 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.649,4 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản đạt 23.031 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 12.602 tỷ đồng.

Trên nền tảng kết quả kinh doanh đó, SHS thực hiện chính sách phân phối lợi nhuận theo hướng vừa mang lại lợi ích trực tiếp cho cổ đông, vừa gắn với định hướng phát triển của Công ty. Gần 450 tỷ đồng được dành để chi trả cổ tức bằng tiền; cùng với đó, SHS dự kiến phát hành gần 45 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:5, qua đó gia tăng số lượng cổ phiếu cổ đông nắm giữ theo tỷ lệ thực hiện quyền và góp phần nâng quy mô vốn điều lệ.

Việc phát hành cổ phiếu thưởng cũng nằm trong tổng thể kế hoạch tăng vốn đã được ĐHĐCĐ 2026 thông qua, theo đó vốn điều lệ của SHS dự kiến tăng từ 8.994,6 tỷ đồng lên khoảng 10.064,4 tỷ đồng. Quy mô vốn lớn hơn sẽ tạo thêm dư địa cho Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó có cho vay ký quỹ, đầu tư, phát triển sản phẩm mới và nâng cấp hạ tầng công nghệ.

Ở góc độ dài hạn, giá trị dành cho cổ đông không chỉ được nhìn nhận qua một kỳ chi trả cổ tức hay số lượng cổ phiếu được nhận thêm, mà còn gắn với khả năng doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị qua nhiều chu kỳ thị trường. Vì vậy, việc chia sẻ thành quả hiện tại được SHS đặt song hành với quá trình chuẩn bị nguồn lực cho tương lai, hướng tới hài hòa lợi ích của cổ đông với mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

SHS chi trả cổ tức tiền mặt 5%, chia sẻ giá trị cùng cổ đông trên hành trình tăng trưởng mới

SHS hướng tới hành trình tăng trưởng, nơi lợi ích cổ đông, khách hàng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp được kết nối, gia tăng theo thời gian. Ảnh: PV.

Từ năng lực tài chính đến năng lực tạo giá trị dài hạn

Giai đoạn 2026 - 2030, SHS định hướng chuyển đổi từ mô hình công ty chứng khoán truyền thống sang Full-Service Wealth Management, hướng tới phục vụ khách hàng trên toàn bộ hành trình tài chính thay vì tập trung vào từng giao dịch hay sản phẩm riêng lẻ. Theo định hướng này, SHS phát triển bốn trụ cột kinh doanh, gồm: Tư vấn đầu tư, Wealth Management, Investment Banking và Đầu tư - Kinh doanh nguồn vốn, song hành trên năm nền tảng: Tư duy khách hàng - Nâng cao năng lực - Đầu tư công nghệ - Quản trị hệ thống - Phát triển bền vững.

Điểm cốt lõi của quá trình chuyển đổi không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô, mà ở khả năng chuyển hóa nguồn lực thành năng lực phục vụ khách hàng và tạo giá trị. Nền tảng tài chính đang tạo thêm điều kiện cho quá trình này. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản SHS đạt 27.567 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 370 tỷ đồng. Các mảng kinh doanh cốt lõi như môi giới, cho vay ký quỹ và Investment Banking cũng ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Trong định hướng phát triển của SHS, giá trị dành cho khách hàng và giá trị dành cho cổ đông không phải hai câu chuyện tách biệt. Với khách hàng, định hướng Full-Service Wealth Management mở rộng vai trò của SHS từ cung cấp từng sản phẩm, dịch vụ sang đồng hành trên hành trình quản lý và phát triển tài sản. Giá trị mà SHS hướng tới vì vậy không chỉ nằm ở việc mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn ở khả năng kết nối các giải pháp, năng lực tư vấn và công nghệ để đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Với cổ đông, giá trị dài hạn được tạo nên từ hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nếu cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng là những giá trị cụ thể được chia sẻ ở hiện tại, thì năng lực tài chính, công nghệ, sản phẩm, con người và quản trị là những yếu tố tạo tiền đề để SHS mở rộng dư địa phát triển trong tương lai.

Đó cũng là cách SHS từng bước hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo Tài chính Thịnh vượng”, không chỉ thông qua kết quả của một kỳ kinh doanh, mà bằng khả năng tạo dựng một hệ sinh thái nơi năng lực của doanh nghiệp được chuyển hóa thành giá trị cho khách hàng và thành quả phát triển được chia sẻ với cổ đông.

Từ chia sẻ thành quả hôm nay đến đầu tư cho năng lực ngày mai, SHS hướng tới một hành trình tăng trưởng trong đó lợi ích của cổ đông, giá trị dành cho khách hàng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp được kết nối và cùng gia tăng theo thời gian./.

Hải Băng
Từ khóa:
shs Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội SHS trả cổ tức

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