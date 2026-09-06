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Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Tùng Linh

Tùng Linh

09:07 | 06/09/2026
(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường cổ phiếu sàn HNX chậm lại trong tháng 8/2026. Tuy vậy, tổng giá trị giao dịch của khối tự doanh lại tích cực hơn đáng kể, tập trung nhiều nhất ở cổ phiếu SHS và NVB.
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Thanh khoản tháng 8 giảm 31%

Tháng 8/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng giảm. Với 20 phiên giao dịch trong tháng 8, chỉ số giá HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 282,53 điểm, giảm 4,16% so với tháng trước.

Cùng với xu hướng giảm điểm của chỉ số giá, thanh khoản thị trường giảm 17,25% với khối lượng giao dịch bình quân đạt 52,37 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 862,69 tỷ đồng/phiên, giảm 20,66% so với tháng 7.

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS
HNX-Index giảm 4,16% trong tháng 8/2026 - Nguồn: HNX

Khối ngoại, tự doanh đồng loạt mua ròng

Quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm 34,61% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 729 tỷ đồng và bán ra hơn 658 tỷ đồng, giá trị mua ròng hơn 71 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tăng 10% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 508 tỷ đồng. Đáng chú ý, giao dịch tự doanh trong tháng 8 không dàn trải mà tập trung vào một số ít cổ phiếu.

Riêng SHS ghi nhận tổng giá trị giao dịch hơn 345 tỷ đồng, chiếm gần 68% toàn bộ quy mô tự doanh trên HNX và tăng hơn 9 lần so với tháng trước. Giao dịch tại mã chứng khoán này gần như hoàn toàn nằm ở chiều bán, với hơn 20,3 triệu cổ phiếu được bán ra, trị giá 344,7 tỷ đồng. Cổ phiếu NVB cũng bị bán gần 3,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng 44,4 tỷ đồng. Tính chung, SHS và NVB chiếm khoảng 77% tổng giá trị giao dịch tự doanh trong tháng.

Ở chiều mua, dòng tiền tập trung đáng kể nhất vào PVS với giá trị mua hơn 63,1 tỷ đồng, qua đó mua ròng khoảng 42 tỷ đồng. Theo HNX, khối tự doanh các công ty chứng khoán đã mua ròng hơn 111 tỷ đồng trong tháng vừa qua.

Tại thời điểm cuối tháng 8/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 299 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 196 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 469 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng 7/2026.

Tùng Linh
Từ khóa:
shs chứng khoán tháng 8 hnx chứng khoán

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