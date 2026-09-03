Theo thông cáo mới phát đi, Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành Thông tư số 45/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2024/TT-NHNN quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 13/10/2026.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Thông tư được ban hành nhằm thống nhất nguyên tắc in seri tiền cotton và polymer, thuận tiện cho công tác quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư 45 gồm 05 Điều, với một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý. Trong đó, Thông tư bổ sung điểm b1 vào sau điểm b khoản 1 Điều 5 về nguyên tắc in, quản lý seri trong quá trình in tiền của cơ sở in, đúc tiền.

Cụ thể, đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành quy định tại điểm a, b khoản này in từ ngày 01/01/2027 trở đi, nguyên tắc xác lập seri tờ tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, quy định hiện hành xác định cụ thể cấu trúc seri gồm 7 hoặc 8 chữ số tùy theo thời điểm tiền được công bố phát hành. Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 01/2024/TT-NHNN nêu rõ, đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành trước năm 2003, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 7 chữ số in từ 0000001 trở đi.

Còn đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành từ năm 2003 trở đi, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 8 chữ số; trong đó, hai chữ số liền kề với vần seri là hai chữ số cuối của năm sản xuất tờ tiền, 6 chữ số tiếp theo là dãy số tự nhiên in từ 000001 trở đi.

Được biết, mỗi tờ tiền có một seri riêng. Vần seri là phần chữ được ghép bởi 2 trong số 26 chữ cái. Vần seri bao gồm vần chính và vần phụ, trong đó, vần chính là vần seri sử dụng để in trên các tờ tiền theo số lượng, cơ cấu tiền in hàng năm. Vần phụ là vần seri sử dụng để in trên các tờ tiền thay thế những tờ tiền in hỏng.

Còn dãy số tự nhiên với số lượng chữ số theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-NHNN nêu trên.

Cùng với đó, Thông tư số 45/2026/TT-NHNN cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6 về quản lý seri tiền mới in trong quá trình giao, nhận tiền.

“Bổ sung trường hợp giao nhận tiền mới in trong nội bộ Quỹ dự trữ phát hành của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khi thực hiện lệnh điều chuyển thì phải lập bảng kê seri” - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Theo đó, theo quy định mới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khi xuất, nhập tiền mới in giữa Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành, giao nhận trong nội bộ Quỹ dự trữ phát hành khi thực hiện lệnh điều chuyển, thủ kho bên giao lập bảng kê seri của các loại tiền theo quy định tại điểm c khoản này.

Thủ kho bên nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu nội dung bảng kê với thực tế giao nhận; trường hợp phát hiện sai sót, bên nhận phải thông báo cho bên giao để thống nhất điều chỉnh, đảm bảo khớp đúng với thực tế giao nhận./.