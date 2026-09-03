Pháp luật

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
16:49 | 03/09/2026
(TBTCO) - Ngày 3/9, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt 8 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm với tổng số tiền 324 triệu đồng do vi phạm trong kinh doanh dược, mỹ phẩm.
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Xử phạt 50 triệu đồng đối với Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Cụ thể, Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng (phường Tân Phú) bị xử phạt cao nhất, 160 triệu đồng, do sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngoài phạt tiền, công ty này bị đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; đồng thời buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm dầu mù u Thái Dương.

Tiếp đến là Công ty TNHH Dược Nhân Hưng (phường Bảy Hiền) bị xử phạt 50 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm gel tắm gội toàn thân OATRUM, loại tuýp 150 ml (số lô: 10122025, NSX: 10.12.2025; HSD: 9.12.2028), không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Công ty bị buộc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm này.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng
Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng. Ảnh: TL.

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Sài Gòn (phường Hiệp Bình) bị xử phạt 37 triệu đồng do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá đối với hàng hóa thuộc diện kê khai giá; bán buôn thuốc kê đơn chưa được công bố giá bán buôn dự kiến hoặc bán cao hơn giá đã công bố. Công ty phải thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện và hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch cho khách hàng; trường hợp không hoàn trả được thì nộp vào ngân sách Nhà nước.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Ngọc Trang (phường Tân Bình) bị xử phạt 25 triệu đồng do mua, bán thuốc, dược liệu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc không đúng phạm vi kinh doanh được cấp. Cơ sở này phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 (phường Xóm Chiếu) bị phạt 25 triệu đồng do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá đối với hàng hóa thuộc diện kê khai giá; đồng thời buộc thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện.

Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Young (phường Bình Thạnh) bị xử phạt 15 triệu đồng do không gửi văn bản thông báo việc đáp ứng GSP và không tuân thủ lộ trình triển khai, áp dụng đầy đủ GSP đối với cơ sở có hoạt động bảo quản, tồn trữ, cung ứng vắc xin, thuốc, nguyên liệu làm thuốc không vì mục đích thương mại.

Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát - cửa hàng kinh doanh - chi nhánh Tô Hiến Thành bị xử phạt 8 triệu đồng do tự ý tháo gỡ, phá bỏ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ hoặc tự ý làm thay đổi hiện trường vi phạm hành chính.

Hộ kinh doanh Bùi Thị Bích Vân (xã Vĩnh Lộc) bị xử phạt 4 triệu đồng. Cơ sở này không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ “sản phẩm này không phải là thuốc”; hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Văn Nam
Từ khóa:
vi phạm kinh doanh dược mỹ phẩm bảo quản tồn trữ vắc xin thuốc kê khai giá bán thuốc không đúng Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng Công ty TNHH Dược Nhân Hưng Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Ngọc Trang Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Young

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