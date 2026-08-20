Pháp luật

Quảng cáo Viên ngậm giải rượu Non Alco khi chưa được cấp phép

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
08:56 | 20/08/2026
(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP. Hà Nội về việc phối hợp xử lý thông tin sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Viên ngậm giải rượu Non Alco được quảng cáo sai quy định tại website: https://vitath.vn/vien-ngam-giai-ruou-non-alco.html.
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Qua rà soát dữ liệu hồ sơ, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau: Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Non Alco do Công ty Cổ phần dược phẩm Vitath công bố (địa chỉ công ty: 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, TP Hà Nội). Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số: 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Non Alco do Công ty Cổ phần dược phẩm Vitath công bố chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Quảng cáo Viên ngậm giải rượu Non Alco khi chưa được cấp phép

Viên ngậm giải rượu Non Alco vẫn quảng cáo dù chưa có giấy phép và có sử dụng hình ảnh bác sỹ. Ảnh: chụp màn hình.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, tại website nêu trên có tình trạng một số bác sỹ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm cho người sử dụng, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm: Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung cơ quan truyền thông phản ánh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với sản phẩm trên; đồng thời xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả giải quyết về Cục trước ngày 5/9/2026.

Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật trong quản lý thông tin điện tử và quảng cáo trên không gian mạng, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin để áp dụng các biện pháp xử lý nếu có vi phạm theo quy định.
Văn Nam
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