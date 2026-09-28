Pháp luật

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú 25 triệu đồng

21:03 | 28/09/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú do kê khai không đúng giá bán đối với 1 mặt hàng thuốc thiết yếu.
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Thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm của Công ty TNHH Muse Medical

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú (địa chỉ trụ sở chính: Lô M7A, đường D17, Khu công nghiệp Mỹ Phước I, phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kê khai không đúng giá bán đối với 1 mặt hàng thuốc thiết yếu là thuốc Ozzy40, số đăng ký 893110910524.

Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114/2026/NĐ-CP ngày 2/4/2026; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP.

Do đó, Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú bị xử phạt 25 triệu đồng.

Bên cạnh phạt tiền, Cục Quản lý dược buộc Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này./.

Văn Nam
Từ khóa:
xử phạt Cục Quản lý dược Bộ Y tế Nghị định số 87/2024/NĐ CP quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nghị định số 114/2026/NĐ CP công ty cổ phần dược phẩm đạt vi phú

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