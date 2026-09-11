Hải quan Việt Nam - New Zealand hợp tác chống buôn lậu, ma túy

Theo Cục Hải quan, chuyến công tác của Đoàn cán bộ tùy viên an ninh, tham tán hải quan New Zealand nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và di cư bất hợp pháp, cụ thể hóa các cam kết sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New Zealand vào tháng 8/2026 vừa qua.

Thành phần đoàn công tác gồm các cán bộ phụ trách an ninh tại Đại sứ quán New Zealand (thường trú tại Bangkok, Thái Lan và tại Việt Nam), nằm trong kế hoạch giao lưu, làm việc với lực lượng Công an và Hải quan Việt Nam.

Bà Nguyễn Việt Nga (thứ 2 từ phải sang) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Cục HQ

Tại buổi tiếp ở Hà Nội ngày 8/9, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan khẳng định cần phát triển quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất hơn trong quản lý biên giới và tạo thuận lợi thương mại.

Hai bên thống nhất thúc đẩy chia sẻ thông tin, triển khai các chương trình nâng cao năng lực. Thời gian tới, New Zealand sẽ hỗ trợ kết nối Hải quan Việt Nam tham gia các khóa đào tạo về thu thập, xử lý, chia sẻ thông tin tình báo cho lực lượng thực thi pháp luật khu vực Tam giác Vàng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số và hiện đại hóa hải quan.

Trong hai ngày 9 và 10/9, Đoàn đã có cuộc làm việc với Chi cục Hải quan Khu vực XI (cảng Cửa Lò) và Chi cục Hải quan Khu vực II.

Các bên tập trung trao đổi về công tác chống buôn lậu thuốc lá, vận chuyển ma túy, phân tích các chuyên án điển hình từ Việt Nam sang New Zealand và thống nhất cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng nhằm nâng cao hiệu quả ngăn chặn, điều tra tội phạm xuyên quốc gia./.