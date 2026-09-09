Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Thị trường trong nước

Sáng 9/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.594 đồng, giảm 9 đồng so với phiên trước, qua đó mất mốc 25.600 đồng sau nhiều phiên neo ở vùng cao. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh giảm tương ứng. Biến động tỷ giá trung tâm thời gian qua. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.314,3 - 26.873,7 VND/USD. Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh mức 25.730 - 25.760 VND/USD, tăng 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 9/9, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt đồng loạt giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra, cho thấy xu hướng hạ nhiệt khá rõ. Với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.760 - 26.170 VND/USD, cùng giảm 40 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.780 - 26.160 VND/USD, giảm mạnh hơn 50 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 9/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR cũng đi xuống. Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở mức 29.443,75 - 30.996,62 VND/EUR, giảm lần lượt 32,69 đồng và 34,34 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 29.602 - 31.033 VND/EUR, giảm 55 đồng chiều mua vào và 56 đồng chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,08% xuống 98,78 điểm.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, gồm Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dự kiến được công bố vào cuối tuần này.

Các số liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp ngày 14 - 15/9. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá hơn 59,4% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Môi trường lãi suất cao hơn có thể hỗ trợ đồng USD.

Áp lực lạm phát càng được chú ý khi giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Bloomberg đưa tin hôm thứ ba về việc lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều tàu chở dầu của Iran có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhằm đáp trả các vụ tấn công tên lửa vào một tàu chiến Mỹ.

Trong khi đó, hãng Mehr của Iran cho biết đã nghe thấy các vụ nổ trên đảo Kharg. Ả Rập Xê-Út cũng thông báo hoạt động tại một số cơ sở năng lượng phải tạm dừng do các cuộc tấn công của Houthi.

Những diễn biến trên đẩy giá dầu lên cao, với giá dầu WTI tiến sát 95 USD/thùng và giá dầu Brent gần 100 USD/thùng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng nguy cơ lạm phát, qua đó củng cố khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tại châu Âu, kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất đang hỗ trợ đồng euro so với USD. Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến có bài phát biểu vào cuối ngày, trước thềm cuộc họp chính sách của ECB vào thứ năm.

Thị trường hiện kỳ vọng rộng rãi ECB sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 2,5%, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Mỹ - Iran và lạm phát Khu vực đồng euro quay trở lại trên 3% trong tháng 8./.