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Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
18:37 | 04/09/2026
(TBTCO) - Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 10.787 tỷ đồng qua kênh OMO khi lãi suất qua đêm bật từ quanh 1% lên 6%/năm, quy mô “vay nóng” liên ngân hàng hai kỳ hạn ngắn vượt 2 triệu tỷ đồng. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm đảo chiều sau 16 tuần tăng liên tiếp, USD đồng loạt hạ nhiệt.
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Thị trường tiền tệ tuần 24 - 28/8: USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1% sau nhịp bơm mạnh thanh khoản Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất Cân đối vốn thời dư địa hẹp, ngân hàng tìm đường khơi dòng

Lãi suất qua đêm bật lên 6%, bơm ròng gần 11.000 tỷ đồng sau nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường mở hoạt động trở lại trong 2 phiên cuối tuần, với Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giao dịch nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Theo đó, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước bơm ra tổng cộng 10.786,86 tỷ đồng, trong đó 5.161,3 tỷ đồng ngày 3/9 và 5.625,56 tỷ đồng ngày 4/9, với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 35 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.

Trong khi đó, không có lượng đáo hạn, đồng nghĩa toàn bộ 10.786,86 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường trong tuần. Tính đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở đạt 248.031,84 tỷ đồng.

Động thái này nối tiếp quy mô bơm ròng khoảng 55.000 tỷ đồng vào cuối tháng 8, cho thấy Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống trong giai đoạn nhu cầu vốn tăng cao cuối tháng và tăng trưởng tín dụng duy trì sức ép lên thanh khoản.

Diễn biến trên thị trường liên ngân hàng cũng cho thấy thanh khoản biến động khá mạnh. Sau khi giảm sâu vào cuối tháng 8 còn quanh 1%/năm, lãi suất qua đêm bật tăng nhanh lên 6%/năm ngày 3/9, cao hơn 4,81 điểm phần trăm so với ngày 28/8.

Trái lại, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,99 điểm phần trăm xuống 6,34%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,58 điểm phần trăm xuống 6,21%/năm; kỳ hạn 1 tháng giảm 0,29 điểm phần trăm xuống 6,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 0,18 điểm phần trăm lên 7,32%/năm. Như vậy, lãi suất kỳ hạn dài vẫn neo quanh 6 - 7%/năm.

Nhịp giảm sâu rồi bật mạnh của lãi suất qua đêm cho thấy thanh khoản ngắn hạn có thời điểm dư thừa sau giai đoạn cuối tháng, trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhưng nhanh chóng chịu áp lực trở lại sau kỳ nghỉ.

Đáng chú ý, quy mô giao dịch liên ngân hàng ở các kỳ hạn ngắn đã lên mức rất cao. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/8, doanh số kỳ hạn qua đêm đạt khoảng 898,82 nghìn tỷ đồng, còn kỳ hạn 1 tuần vượt 1,114 triệu tỷ đồng. Riêng hai kỳ hạn này đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, phản ánh nhu cầu vay vốn “nóng” ngắn hạn giữa các ngân hàng ở mức lớn.

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng
Báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 cho thấy, thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện, huy động vốn VND đến ngày 22/8 tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng. Giai đoạn cuối năm, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để điều hành linh hoạt tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, nâng hạn mức tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), thanh khoản rất ngắn hạn đang tiếp tục ổn định, trong khi nhu cầu cân đối và phòng thủ thanh khoản đang dịch chuyển sang kỳ hạn dài hơn.

Trong ngắn hạn, lãi suất qua đêm có thể tiếp tục dao động ở vùng tương đối thấp nếu Ngân hàng Nhà nước duy trì điều tiết linh hoạt.

“Tuy nhiên, sự phân hóa rõ giữa các kỳ hạn cho thấy áp lực cân đối vốn của hệ thống chưa hoàn toàn được giải tỏa, đặc biệt khi tín dụng tiếp tục mở rộng” - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Đà tăng tín dụng cũng được phản ánh qua số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, với dư nợ tín dụng tăng 8,38% so với đầu năm.

Tuy nhiên, thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện, huy động vốn VND đến ngày 22/8 tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý; điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, các lĩnh vực, dự án ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro.

Tỷ giá trung tâm đảo chiều sau 16 tuần ròng rã leo dốc, DXY giằng co

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá tự do nối dài xu hướng đi xuống, cùng chiều với tỷ giá ngân hàng và tỷ giá trung tâm.

Theo đó, tỷ giá trung tâm kết tuần ở mức 25.605 đồng, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều sau 16 tuần ròng rã leo dốc, tích lũy mức tăng 495 đồng kể từ đầu tháng 5/2026.

Sau nhiều tuần diễn biến phân hóa, tuần này, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng hạ nhiệt nhẹ.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.845 - 26.255 VND/USD, cùng giảm 5 đồng ở cả hai chiều; tại BIDV, tỷ giá ở mức 25.880 - 26.285 VND/USD, cùng giảm 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm mạnh 80 đồng, xuống 25.770 - 25.810 VND/USD.

hoạt động giao dịch tại các ngân hàng thương mại ảnh Đức Thanh
Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng. Ảnh Đức Thanh.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF - hồi nhẹ 0,2%, giữ mốc 99 điểm. Theo OCBC (Singapore), chỉ số DXY trước đó hạ nhiệt cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller nghiêng về giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 nếu xu hướng giảm lạm phát tiếp diễn.

Ông Waller cho rằng nên cho quá trình giảm lạm phát thêm thời gian, đồng thời kỳ vọng dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp tới sẽ ở mức hợp lý và chính sách hiện tại vẫn có khả năng đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Thống đốc Fed cũng đánh giá phần lớn tác động từ thuế quan đã đi qua, trong khi giá năng lượng tăng chưa lan rộng đáng kể sang mặt bằng giá. Tuy nhiên, khả năng tăng lãi suất vẫn được để ngỏ nếu lạm phát tăng tốc trở lại.

Sau phát biểu này, thị trường giảm định giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 xuống gần 50%, từ mức 68% ngày 1/9.

Trong bối cảnh chưa có sự đồng thuận rõ ràng về hướng đi lãi suất, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, CPI và chỉ số giá sản xuất sắp công bố sẽ là những dữ liệu quan trọng chi phối kỳ vọng chính sách. Theo OCBC, DXY hiện dao động quanh 99 điểm và vẫn đối mặt rủi ro hai chiều trong xu hướng giảm rộng hơn./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 04/09/2026 21:30

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Cập nhật: 04/09/2026 21:30

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