Đầu tư

Hà Nội thử nghiệm công nghệ chế biến sâu đất hiếm quy mô bán công nghiệp

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
15:12 | 04/09/2026
(TBTCO) - Hà Nội cho phép triển khai thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) công nghệ chế biến sâu đất hiếm ở quy mô bán công nghiệp, nhằm kiểm chứng quy trình sản xuất tổng oxit đất hiếm đạt hàm lượng trên 95% từ quặng nguyên khai mỏ Đông Pao, Lai Châu.
aa

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 4657/QĐ-UBND về việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội đối với dự án “Thử nghiệm triển khai sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp từ quặng đất hiếm của Việt Nam”.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Công nghệ mỏ là đơn vị thực hiện thử nghiệm. UBND TP. Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Công an Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) thành lập Tổ giám sát liên ngành.

Dự án được triển khai tại nhà xưởng diện tích 1.000 m² thuộc Trung tâm Phát triển và Giao dịch công nghệ Hà Nội, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Thời gian thử nghiệm 18 tháng, chia thành 5 giai đoạn, từ cải tạo nhà xưởng, chạy thử không tải, vận hành nâng công suất từ 30% lên 100%, đến tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng.

Dự án được triển khai theo cơ chế Thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), trên cơ sở Luật Thủ đô 2026 và Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội.

Hà Nội thử nghiệm công nghệ chế biến sâu đất hiếm quy mô bán công nghiệp
Hà Nội cho phép triển khai thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) công nghệ chế biến sâu đất hiếm ở quy mô bán công nghiệp. Ảnh minh họa

Công nghệ sử dụng trong thử nghiệm được áp dụng theo Bằng độc quyền sáng chế số 33663. Mục tiêu là kiểm chứng quy trình chế biến sâu đất hiếm ở quy mô bán công nghiệp, hướng tới sản xuất tổng oxit đất hiếm (TREO) có hàm lượng trên 95% từ quặng nguyên khai mỏ Đông Pao...

Quy mô thử nghiệm được giới hạn ở mức tối đa 100 tấn quặng đất hiếm nguyên khai có nguồn gốc hợp pháp từ mỏ Đông Pao, Lai Châu. Công suất thiết kế tối đa 100 kg quặng nguyên khai/giờ.

Có 35 người tham gia vận hành dự án. Nhân sự được đào tạo chuyên sâu về an toàn hóa chất, an toàn bức xạ và vận hành dây chuyền.

Một nguyên tắc quan trọng của dự án là không thương mại hóa sản phẩm trong thời gian thử nghiệm. Sản phẩm tạo ra chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích, kiểm định và hoàn thiện công nghệ; không được mua bán, lưu thông thương mại hoặc cho tặng.

Dự án cũng không thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản tại chỗ và không đầu tư cơ sở công nghiệp lâu dài tại địa điểm thử nghiệm.

Theo cơ chế Sandbox, một số quy định, thủ tục hành chính hiện hành được tạm thời không áp dụng đối với dự án thử nghiệm ngắn hạn, do các quy định này chủ yếu được thiết kế cho cơ sở công nghiệp thương mại quy mô lớn. Tuy nhiên, việc giảm thủ tục đi kèm các biện pháp kiểm soát thay thế...

Để kiểm soát hoạt động thử nghiệm, dự án thiết lập hệ thống camera hồng ngoại độ phân giải cao tại các khu vực trọng yếu. Hệ thống kết nối và truyền dữ liệu liên tục 24/24 giờ về Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, phục vụ giám sát từ xa.

Hoạt động thử nghiệm được đánh giá thông qua bộ 33 chỉ tiêu KPI, tập trung vào các nhóm gồm hiệu quả kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, môi trường, an toàn lao động và an toàn bức xạ...

Theo định hướng của dự án, kết quả thử nghiệm sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học và thực tiễn quan trọng, giúp các cơ quan quản lý hoàn thiện thể chế, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho ngành chế biến sâu khoáng sản đất hiếm tại Việt Nam trong tương lai.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội thử nghiệm công nghệ đất hiếm

Bài liên quan

Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Hà Nội tăng tốc các động lực tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên

Hà Nội tăng tốc các động lực tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên

Không chủ quan trước nguy cơ thiên tai ở phía Bắc Hà Nội

Không chủ quan trước nguy cơ thiên tai ở phía Bắc Hà Nội

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)

PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)

Thu hồi lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout không đạt chất lượng

Thu hồi lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout không đạt chất lượng

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 38%

Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 38%

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Đắk Lắk

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Đắk Lắk

Đọc thêm

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng, bằng 50,5% kế hoạch năm và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.
Giải ngân đạt hơn 54% kế hoạch, Khánh Hòa dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn

Giải ngân đạt hơn 54% kế hoạch, Khánh Hòa dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn

(TBTCO) - Đến ngày 28/8/2026, tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân 8.585,761 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 54,51% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Dù đã nỗ lực lớn trong triển khai các nhiệm vụ đầu tư công, song tiến độ tại một số dự án trọng điểm vẫn còn chậm, nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong tháng 9 để đạt mục tiêu giải ngân 75% vào cuối quý III.
Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

(TBTCO) - 8 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội 8 tháng năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội 8 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8/2026 ước đạt 521.336 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách địa phương đạt gần 138.913 tỷ đồng, tăng 70,3%.
Sức hút mới với dòng vốn FDI chất lượng cao

Sức hút mới với dòng vốn FDI chất lượng cao

(TBTCO) - Dòng vốn FDI vào Việt Nam đang cho thấy những chuyển động tích cực cả về quy mô và chất lượng. Cùng với những cải cách về thể chế, Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đang tạo thêm cơ sở để Việt Nam chuyển từ thu hút FDI dựa trên lợi thế chi phí sang lựa chọn những dòng vốn có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng lan tỏa cao.
Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - Không chỉ tạo tổng cầu và thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư công còn được kỳ vọng trở thành “vốn mồi”, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội. Khi dòng vốn được tập trung vào những dự án có sức lan tỏa lớn, đầu tư công có thể tạo thêm động lực để nền kinh tế tiến tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Vốn đầu tư tỷ đô vẫn đang chờ!

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Vốn đầu tư tỷ đô vẫn đang chờ!

(TBTCO) - 8 tháng sau khai trương, Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Đà Nẵng đang tiếp tục được đề xuất, bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách vượt trội để có thể đưa vào vận hành sớm nhất đáp ứng mong muốn của nhà đầu tư và cùng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo cú hích tăng trưởng kinh tế đột phá cho Đà Nẵng và cả nước.
Mở rộng thêm không gian tăng trưởng

Mở rộng thêm không gian tăng trưởng

(TBTCO) - Hai dự án mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khi hoàn thành sẽ tăng mạnh năng lực kết nối từ Đông Nam Bộ đến Tây Bắc, mở rộng thêm không gian tăng trưởng, logistics và giao thương giữa TP. Hồ Chí Minh với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và mạng lưới giao thông trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, nâng cao năng lực vận tải của trục cao tốc kết nối Hà Nội với Tây Bắc và cửa khẩu Lào Cai.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm