Giải ngân đạt hơn 54% kế hoạch, Khánh Hòa dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn

Nhiều dự án trọng điểm cần tăng tốc

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 15.750,938 tỷ đồng, trong đó có 669,888 tỷ đồng là khoản tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển theo Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025.

Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ 15.497,280 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Số vốn chưa phân bổ còn lại là 253,658 tỷ đồng.

Về kết quả giải ngân, tính đến hết ngày 28/8/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 8.585,761 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 762,668 tỷ đồng, đạt 54,51% kế hoạch vốn được giao. Nếu không tính khoản tiết kiệm 5%, tỷ lệ giải ngân đạt 56,93%, tương ứng 8.585,761 tỷ đồng trên tổng số 15.081,050 tỷ đồng.

Trước đó, đến hết ngày 30/6/2026, giá trị giải ngân đạt 6.513,998 tỷ đồng, bằng 41,93% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 35,5%. Đến hết ngày 31/7/2026, con số này tăng lên 8.022,054 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch. Riêng trong tuần từ ngày 27 đến 31/7/2026, giá trị giải ngân đạt 253,039 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Nhà máy điện hạt nhân đã giải ngân 811,527 tỷ đồng, đạt 21,92% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đạt 379,383 tỷ đồng, tương đương 22,83% kế hoạch.

Trong nhóm các dự án động lực, trọng điểm và có nguồn vốn lớn, tỉnh Khánh Hòa bố trí tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 5.374,091 tỷ đồng. Đến ngày 28/8, các dự án này đã giải ngân 2.002,780 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch vốn được giao.

Một số dự án có tiến độ giải ngân đạt yêu cầu như: Dự án xây dựng nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2); Kè sông Cái đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang; Cơ sở hạ tầng khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông; Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Dự án Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư có tiến độ giải ngân tốt. Ảnh: Lạc Nguyên

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải ngân tại một số dự án trọng điểm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Các khó khăn chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, bố trí tái định cư và khả năng tổ chức thi công của một số nhà thầu.

Trong đó, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh mới đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 26,12%; Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II) đạt khoảng 14,40%; Dự án Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 26B đạt khoảng 14,39%.

Một số dự án có tỷ lệ giải ngân rất thấp như Đường Lê Duẩn - đoạn 4 và các phân đoạn kết nối chỉ đạt khoảng 2,92%; Dự án Cầu Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang đạt khoảng 13,32%; Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành Bệnh viện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đạt khoảng 4,68%.

Theo Sở Tài chính, những dự án này cần được tập trung tháo gỡ ngay các vướng mắc về đất đai, hồ sơ, thủ tục đầu tư và điều kiện thi công, tránh tình trạng đã có mặt bằng nhưng chưa triển khai hoặc chậm thanh toán khối lượng hoàn thành.

Phấn đấu giải ngân 75% kế hoạch vốn trong quý III

Cùng với tiến độ chung của toàn tỉnh, kết quả giải ngân giữa các chủ đầu tư và địa phương hiện vẫn có sự chênh lệch lớn.

Ở khối tỉnh, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao gồm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Bệnh viện Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn bộ danh mục dự án, xác định rõ số vốn có khả năng giải ngân trong tháng 9. Ảnh: Lạc Nguyên

Ngược lại, vẫn còn 4/21 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông đạt 35,1%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa đạt 37,8%; Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đạt 30,9%; Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 12,4%.

Tại cấp xã, phường, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm UBND xã Ninh Sơn, Diên Lâm, Thuận Nam, Suối Dầu; UBND phường Cam Linh, Xuân Hải, Bắc Ninh Hòa, Bắc Ái Tây, Diên Thọ và phường Ba Ngòi.

Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 21/64 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Trong nhóm này có nhiều địa phương như: phường Bắc Nha Trang, Đô Vinh, Đông Hải, Ninh Chữ, Ninh Hòa, Phan Rang, Tây Nha Trang; các xã Cà Ná, Cam Hiệp, Diên Khánh, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Mỹ Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Ninh Hải, Phước Dinh, Phước Hữu, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Thuận Bắc và Vĩnh Hải.

Qua rà soát, Sở Tài chính nhận định mục tiêu giải ngân 75% kế hoạch vốn đến hết quý III/2026 vẫn có khả năng thực hiện, nhưng sẽ rất khó khăn nếu tốc độ giải ngân không được cải thiện trong thời gian tới.

Nguyên nhân chính là tiến độ giải ngân trong tháng 8 có dấu hiệu chững lại, một số dự án trọng điểm chưa tạo được khối lượng mới; trong khi các vấn đề về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Để đạt mục tiêu đề ra, trong tháng 9/2026, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tạo chuyển biến về khối lượng thực hiện và thanh toán, phấn đấu giải ngân thêm khoảng 3.200 - 3.500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch điều hành, đến ngày 15/9, tỷ lệ giải ngân cần đạt khoảng 62 - 64%; đến ngày 20/9 đạt 66 - 68%; ngày 25/9 đạt 71 - 72% và đến ngày 30/9 đạt tối thiểu 75%.

Sở Tài chính xác định tháng 9/2026 là giai đoạn quyết định đối với mục tiêu giải ngân quý III. Công tác điều hành cần chuyển từ theo dõi tiến độ chung sang kiểm soát cụ thể theo từng dự án, từng chủ đầu tư và từng tuần; đồng thời tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục, đất đai và tổ chức thi công.

Trường hợp các chủ đầu tư không đạt tiến độ cam kết, tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng thực hiện và khả năng hấp thụ vốn tốt hơn, nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026./.