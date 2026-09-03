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Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:26 | 03/09/2026
(TBTCO) - Sáng 3/9, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng lên 25.615 đồng sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, trong khi chỉ số DXY giảm nhẹ 0,05% xuống 99,5 điểm. Đồng USD vẫn ổn định nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất tháng 9 và rủi ro địa chính trị. Thị trường cũng đánh giá xác suất 95% khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng tăng lãi suất tháng này.
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Thị trường trong nước

Sáng 3/9, tỷ giá trung tâm tiếp tục neo ở mức 25.615 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.334,25 - 26.895,75 VND/USD.

Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh mức 25.820 - 25.870 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 3/9, tỷ giá các đồng tiền chủ chốt diễn biến phân hóa, trong đó EUR và GBP đồng loạt suy yếu, đặc biệt GBP giảm khá mạnh; ngược lại JPY và CNY duy trì xu hướng tăng, còn USD tương đối ổn định.

Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.860 - 26.270 VND/USD, cùng tăng 10 đồng ở hai chiều; tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.890 - 26.270 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 3/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong khi đó, tỷ giá GBP ghi nhận mức giảm mạnh hơn. Vietcombank niêm yết 34.273,72 - 35.729,09 VND/GBP, giảm 209,85 đồng chiều mua và 246,37 đồng chiều bán; trong khi tại BIDV, tỷ giá giảm 268 đồng và 273 đồng, xuống 34.538 - 35.832 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,05% xuống 99,5 điểm.

Đồng USD ổn định trở lại sau nhịp điều chỉnh giảm trong phiên trước, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong tháng 9 và những bất ổn địa chính trị.

Thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng chi phí vay, sau những phát biểu mang tính “diều hâu” của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cuối tuần trước. Chủ tịch Fed cảnh báo các nhà hoạch định chính sách có thể phải thắt chặt chính sách tiền tệ trở lại nếu lạm phát không cho thấy xu hướng rõ ràng và bền vững về mục tiêu 2%.

Theo Công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 62,3%, từ mức dưới 40% trước bài phát biểu của ông Warsh.

Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng làm gia tăng rủi ro lạm phát, củng cố thêm cơ sở để Fed duy trì lập trường thắt chặt, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Về diễn biến địa chính trị, căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào các mục tiêu tại Iran, kéo theo những đợt đáp trả bằng máy bay không người lái và tên lửa của Tehran trên khắp khu vực Vịnh.

Các cuộc đụng độ quanh eo biển Hormuz cũng đẩy rủi ro địa chính trị gia tăng, qua đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẵn sàng tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào, song ông Trump cho rằng một đợt giao tranh mới sẽ không kéo dài quá lâu.

Tuy nhiên, đà giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ phần nào hạn chế sức tăng của đồng bạc xanh.

Các nhà giao dịch hiện hướng sự chú ý tới Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) để tìm thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế. Cùng với đó, tâm điểm của thị trường vẫn là báo cáo việc làm tháng của Mỹ, đặc biệt là Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), dự kiến công bố vào thứ sáu.

Tại châu Âu, các tín hiệu thắt chặt chính sách cũng gia tăng. Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Gabriel Makhlouf cho rằng, ECB không nên né tránh việc tiếp tục tăng lãi suất, nếu lạm phát bắt đầu đi sai hướng.

Cùng quan điểm, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Joachim Nagel cho biết hôm thứ tư rằng thị trường đang định giá xác suất hơn 95% ngân hàng trung ương này tăng lãi suất vào tháng 9./.

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