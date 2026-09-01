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Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
07:17 | 01/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.456 USD/ounce, tăng nhẹ so với sáng qua. Trong nước, giá vàng nhẫn biến động trái chiều, với mức điều chỉnh từ 300.000 - 600.000 đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch ở mức 4.456 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, kim loại quý tương đương khoảng 141,6 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng tiếp tục dao động quanh vùng thấp nhất trong hai tuần. Thị trường chịu sức ép sau những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, khiến giới đầu tư gia tăng kỳ vọng cơ quan này có thể nâng lãi suất trong tháng 9. Cùng với đó, căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại giá năng lượng và lạm phát tiếp tục đi lên.

Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trao đổi với Kitco News, ông Simon-Peter Massabni - Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com nhận định vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh đáng chú ý, khi thị trường đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ sau bài phát biểu của ông Warsh tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming.

Theo ông Massabni, thị trường hiện dự báo khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức gần 57%. Sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ đang tạo lực cản ngắn hạn đối với vàng, trong bối cảnh lợi suất thực và đồng USD cùng tăng.

Tuy nhiên, chuyên gia của XS.com cho rằng diễn biến hiện nay chủ yếu phản ánh quá trình điều chỉnh kỳ vọng lãi suất, chưa phải sự đảo chiều hoàn toàn của những yếu tố nền tảng từng hỗ trợ đà tăng của vàng. Trong dài hạn, nợ công Mỹ gia tăng, lo ngại về tính bền vững tài khóa, bất ổn địa chính trị và các rủi ro kinh tế vẫn là những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường kim loại quý.

Theo ông Massabni, vàng đang trong trạng thái giằng co giữa áp lực từ chính sách tiền tệ và những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép khi thị trường đánh giá lại khả năng Fed tăng lãi suất, kéo theo hoạt động chốt lời và những nhịp điều chỉnh.

Cùng quan điểm, ông Ricardo Evangelista - Chuyên gia phân tích cấp cao tại ActivTrades cho biết vàng vẫn chịu tác động từ thông điệp cứng rắn của Chủ tịch Fed. Ngoài ra, căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại giá năng lượng leo thang, qua đó gây thêm áp lực lên lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Ông Evangelista nhận định, để trở lại trên ngưỡng 4.600 USD/ounce, giá vàng có thể cần thêm sự hỗ trợ từ báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và căng thẳng tại vịnh Ba Tư hạ nhiệt. Khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD có thể giảm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 30/8, giá vàng trong nước ghi nhận điều chỉnh ở phân khúc vàng nhẫn.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng được niêm yết ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 145,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 145,9 - 149,9 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở ngưỡng 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ và SJC không thay đổi về giá so với phiên trước đó, lần lượt ở ngưỡng 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng và 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 02/09/2026 01:00

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Cập nhật: 02/09/2026 01:00

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