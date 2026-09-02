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Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

08:57 | 02/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (2/9) đồng loạt giảm do vẫn chịu sức ép từ đồng USD tăng và triển vọng lãi suất Mỹ. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 2.000.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 2.080.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,53% so với hôm qua.
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Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm
Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 2/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.178.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.245.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 75.000 đồng/lượng (mua vào) và 78.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.178.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.245.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.178.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.562.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.079.855 đồng/kg (mua vào) và 59.866.517 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 2/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 2/9: Giá bạc trong nước

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h35 ngày 2/9, giá bạc giao ngay ở mức 63,727 USD/ounce, giảm 0,53% so với hôm qua.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, lực bắt đáy đã xuất hiện khi giá bạc lùi về vùng 65 USD/ounce.

Áp lực đối với giá bạc gia tăng sau những phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh vào ngày 29/8.

Theo ông Warsh, Fed vẫn phải tiếp tục nỗ lực để đưa lạm phát về mức kiểm soát. Quan chức này cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, khiến giới đầu tư trở nên thận trọng hơn khi đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Những tín hiệu mang tính cứng rắn từ Fed đã hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên. Đây là diễn biến bất lợi đối với bạc bởi kim loại quý này không tạo ra lợi suất, do đó có thể giảm sức hấp dẫn khi lợi tức từ các tài sản cạnh tranh tăng lên.

Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Không chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ, thị trường bạc cũng đang theo dõi sát những biến động trên thị trường năng lượng.

James Hyerczyk nhận định, dù các yếu tố tài chính đang gây sức ép lên giá, nhu cầu bạc trong lĩnh vực sản xuất vẫn là điểm tựa quan trọng. Kim loại này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất pin năng lượng mặt trời.

Theo chuyên gia này, nhu cầu bạc vật chất vẫn duy trì sau đợt bán tháo mạnh của thị trường. Tuy nhiên, lực cầu hiện tại chưa đủ để giúp giá đảo chiều hoàn toàn sau cú giảm sâu vào cuối tuần trước./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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