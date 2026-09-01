Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

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Cập nhật lúc 8h30 ngày 1/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.253.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.323.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 21.000 đồng/lượng (mua vào) và 22.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.253.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.323.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.253.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.651.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.079.850 đồng/kg (mua vào) và 61.946.512 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 1/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 1/9, giá bạc giao ngay ở mức 66,5355 USD/ounce, giảm 0,02% so với hôm qua.

Đà giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế đang đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo Reuters, sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, xác suất thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng lên 57,5%, từ mức khoảng 35% trước bài phát biểu. Đồng USD cũng tăng mạnh sau những tín hiệu cứng rắn về lạm phát và lãi suất.

Tại Jackson Hole, ông Kevin Warsh nhấn mạnh Fed cần chắc chắn rằng lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu 2% với tốc độ đủ rõ ràng. Nếu quá trình này không diễn ra như kỳ vọng, ngân hàng trung ương Mỹ vẫn còn “việc phải làm”, qua đó mở ra khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đây là tín hiệu không thuận lợi đối với bạc và các kim loại quý nói chung.

Trong tuần này, thị trường bạc sẽ tập trung vào loạt dữ liệu việc làm của Mỹ, gồm chỉ số ISM sản xuất, số việc làm mở mới JOLTS, dữ liệu việc làm tư nhân ADP và đặc biệt là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 công bố ngày 4/9.

Về dữ liệu thị trường, tồn kho bạc tại cả Thượng Hải và COMEX đều tăng trong tuần qua. Tồn kho bạc tại SHFE tăng từ khoảng 1.395,3 tấn lên 1.410,5 tấn, tương đương tăng khoảng 15,2 tấn, hay 1,09%.

Trong khi đó, tổng tồn kho bạc tại COMEX tăng từ khoảng 10.508,8 tấn lên 10.525,5 tấn, tương đương tăng khoảng 16,8 tấn, hay 0,16%.

Theo phân tích kỹ thuật của báo cáo, bạc COMEX trên khung H4 đang bước vào nhịp điều chỉnh mạnh sau khi thất bại tại vùng kháng cự 71,1 USD. Vùng 65,2 USD được xác định là hỗ trợ gần cần theo dõi.

Nếu giữ được vùng này, giá có thể hồi trở lại 67,9 USD và xa hơn là kiểm định lại vùng 71,1 USD. Ngược lại, nếu phá vỡ mốc 65,2 USD, bạc có khả năng tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng 63,38 USD./.