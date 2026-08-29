Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 8 ở mức 460 Yên/kg, tăng 1,37%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 444,40 Yên/kg, tăng 0,99%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giảm 0,2 Baht về mức 82 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức ở mức 17.830 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,83%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.840 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,71%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất tăng 315 Nhân dân tệ, tương đương 2,24%, lên 14.355 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức ở mức 238,80 Cent/kg, tăng 1,06%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 233 Cent/kg, tăng 1,13%.

Nhịp tăng đồng loạt trên TOCOM, SHFE và SGX đang thắp lên những tín hiệu tích cực cho thị trường cao su, khi lực mua lan rộng ở nhiều kỳ hạn. Trên TOCOM, giá RSS3 tăng từ 0,99% - 1,37%; các hợp đồng cao su tự nhiên tại SHFE tăng khoảng 1,71 - 1,83%. Tại SGX cũng tăng 1,06% - 1,13%. Ngoại trừ thị trường Thái Lan hôm nay giảm nhẹ

Đà đi lên được nâng đỡ bởi kỳ vọng nguồn cung thu hẹp, trong khi nhu cầu tiêu thụ cao su tại châu Á có dấu hiệu khởi sắc. Lượng tồn kho chính thức tại hệ thống kho của SHFE và INE suy giảm cũng góp phần củng cố tâm lý thị trường. Cùng với đó, giá dầu tăng kéo chi phí sản xuất cao su tổng hợp lên cao, qua đó tạo thêm lực đỡ cho cao su tự nhiên.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su nguyên liệu trong nước hôm nay không biến động. Giá thu mua tại các doanh nghiệp duy trì ổn định so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.