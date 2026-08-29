Thị trường

Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

06:43 | 29/08/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (29/9) đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch châu Á khi nguồn cung cao su thiên nhiên thắt chặt. Trong nước, giá cao su chưa ghi nhận biến động mới, các doanh nghiệp duy trì ổn định so với phiên trước.
aa
Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 8 ở mức 460 Yên/kg, tăng 1,37%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 444,40 Yên/kg, tăng 0,99%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giảm 0,2 Baht về mức 82 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức ở mức 17.830 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,83%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.840 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,71%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất tăng 315 Nhân dân tệ, tương đương 2,24%, lên 14.355 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức ở mức 238,80 Cent/kg, tăng 1,06%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 233 Cent/kg, tăng 1,13%.

Nhịp tăng đồng loạt trên TOCOM, SHFE và SGX đang thắp lên những tín hiệu tích cực cho thị trường cao su, khi lực mua lan rộng ở nhiều kỳ hạn. Trên TOCOM, giá RSS3 tăng từ 0,99% - 1,37%; các hợp đồng cao su tự nhiên tại SHFE tăng khoảng 1,71 - 1,83%. Tại SGX cũng tăng 1,06% - 1,13%. Ngoại trừ thị trường Thái Lan hôm nay giảm nhẹ

Đà đi lên được nâng đỡ bởi kỳ vọng nguồn cung thu hẹp, trong khi nhu cầu tiêu thụ cao su tại châu Á có dấu hiệu khởi sắc. Lượng tồn kho chính thức tại hệ thống kho của SHFE và INE suy giảm cũng góp phần củng cố tâm lý thị trường. Cùng với đó, giá dầu tăng kéo chi phí sản xuất cao su tổng hợp lên cao, qua đó tạo thêm lực đỡ cho cao su tự nhiên.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su nguyên liệu trong nước hôm nay không biến động. Giá thu mua tại các doanh nghiệp duy trì ổn định so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 28/8: Giá cao su biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 28/8: Giá cao su biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 27/8: Giá cao su thế giới phân hóa mạnh

Ngày 27/8: Giá cao su thế giới phân hóa mạnh

Ngày 26/8: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

Ngày 26/8: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

Dành cho bạn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ

Hà Nội tập trung giải quyết hạ tầng trước mắt, mở không gian phát triển dài hạn

Hà Nội tập trung giải quyết hạ tầng trước mắt, mở không gian phát triển dài hạn

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

Chứng khoán ngày 28/8: VN-Index giữ nhịp tăng, tiến gần vùng kháng cự 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 28/8: VN-Index giữ nhịp tăng, tiến gần vùng kháng cự 1.850 điểm

Đọc thêm

Central Retail Việt Nam khai trương đại siêu thị GO! Đan Phượng

Central Retail Việt Nam khai trương đại siêu thị GO! Đan Phượng

(TBTCO) - Ngày 28/8, đại siêu thị GO! Đan Phượng đã chính thức được Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương, đưa vào vận hành tại tầng B1, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Đan Phượng.
Giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm

Giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm

(TBTCO) - Sau phiên tăng giá ngày 27/8, sáng nay, giá dầu Brent và WTI đồng loạt quay đầu giảm. Dầu WTI ở mức 83,41 USD/thùng, giảm 0,12 USD/thùng, tương ứng giảm 0,14%. Dầu Brent ở mức 88,46 USD/thùng, giảm 0,05 USD/thùng, tương ứng giảm 0,06%.
Ngày 28/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 28/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/8) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 640.000 đồng/kg chiều mua vào và 667.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,89% so với hôm qua.
Giá lúa mì tăng 43% trong vòng một năm

Giá lúa mì tăng 43% trong vòng một năm

(TBTCO) - Diễn biến căng thẳng tại biển Đen và gián đoạn trong hoạt động xuất khẩu làm gia tăng lo ngại về nguồn cung nông sản. So với cùng kỳ năm 2025, giá lúa mì hiện cao hơn khoảng 43%.
Ngày 28/8: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm nhẹ

Ngày 28/8: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay (28/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán vẫn chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm nhẹ. Cụ thể, gạo thơm 100% và gạo Jasmine cùng giảm 2 USD/tấn.
Hà Nội cho phép thử nghiệm xe buýt, robot taxi tự hành

Hà Nội cho phép thử nghiệm xe buýt, robot taxi tự hành

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robot taxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng” của Công ty cổ phần Phenikaa-X.
Ngày 27/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới quanh 69 USD/ounce

Ngày 27/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới quanh 69 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (27/8) giảm nhẹ. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 27.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 2,17% so với hôm qua.
Ngày 27/8: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu ở mức 138.500 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu ở mức 138.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/8) quay đầu giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 96.500 - 97.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ở mức 136.000 - 138.500 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Ngày 29/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Ngày 29/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 29/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu ổn định

Ngày 29/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 29/8: Vàng thế giới lao dốc, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 29/8: Vàng thế giới lao dốc, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Thị trường tiền tệ tuần 24 - 28/8: USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1% sau nhịp bơm mạnh thanh khoản

Thị trường tiền tệ tuần 24 - 28/8: USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1% sau nhịp bơm mạnh thanh khoản

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 28/8: Giá heo hơi xuất hiện nhịp giảm tại miền Bắc

Ngày 28/8: Giá heo hơi xuất hiện nhịp giảm tại miền Bắc

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

Tỷ giá USD hôm nay (27/8): USD biến động hẹp, DXY vượt 99 điểm khi chỉ số giá PCE Mỹ cao hơn dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (27/8): USD biến động hẹp, DXY vượt 99 điểm khi chỉ số giá PCE Mỹ cao hơn dự báo