Xã hội

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
22:43 | 28/08/2026
(TBTCO) - Hành trình về nguồn, đến với những địa chỉ đỏ không chỉ giúp đoàn viên của Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, mà còn tạo động lực học tập, phấn đấu để viết tiếp truyền thống của ngành, khơi dậy khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới.
aa

Kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2026), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Bộ Tài chính Lào đã phối hợp tổ chức hành trình về nguồn tại nhiều địa chỉ đỏ gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Chuyến đi nằm trong khuôn khổ chương trình trao đổi, hợp tác giữa tuổi trẻ Bộ Tài chính hai nước, tạo cơ hội để đoàn viên trực tiếp tìm hiểu những chặng đường lịch sử và tưởng nhớ các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua từng điểm đến, những câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí tự lực, tinh thần vượt khó và trách nhiệm với đất nước được tái hiện, mang đến nhiều bài học thiết thực đối với cán bộ trẻ ngành Tài chính.

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào thực hiện chuyến hành trình về nguồn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Ngày 24/8/2026, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trên vùng đất Chiến khu Đ giàu truyền thống cách mạng. Trong những năm kháng chiến, Trung ương Cục miền Nam là cơ quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam, gắn với nhiều quyết sách quan trọng, những chiến công lớn cùng sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ.

Giữa không gian căn cứ năm xưa, những căn lán, tuyến đường rừng và hiện vật lịch sử giúp đoàn viên hai nước hiểu rõ hơn điều kiện chiến đấu, sinh hoạt hết sức gian khổ của các thế hệ đi trước. Mỗi dấu tích đều nhắc nhớ rằng, nền hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, tuổi trẻ và sự hy sinh của biết bao người.

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống
Đoàn dâng hoa, dâng hương tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trên mảnh đất Chiến khu Đ.

Một điểm đến đặc biệt ý nghĩa đối với tuổi trẻ ngành Tài chính là Di tích Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam, tiền thân là Ban Tài chính Xứ ủy Nam Bộ. Trong kháng chiến, mặc dù hoạt động trong điều kiện thiếu thốn nhân lực, phương tiện và nguồn lực, cán bộ Ban Kinh tài vẫn phải đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo đảm tài chính cho chiến trường.

Từ thực tiễn đó, đội ngũ cán bộ Tài chính đã chủ động tìm kiếm, tổ chức và huy động nguồn lực; tham mưu các chủ trương kinh tế; thúc đẩy sản xuất tại vùng giải phóng, đồng thời bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động cách mạng. Những câu chuyện về Ban Kinh tài cho thấy, công tác tài chính luôn gắn chặt với nhiệm vụ chung của đất nước. Ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất, tinh thần tự lực, linh hoạt và sáng tạo đã giúp cán bộ ngành Tài chính tạo lập nguồn lực phục vụ chiến đấu, sản xuất và xây dựng lực lượng.

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống
Đoàn đến thăm Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ.

Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh ngành Tài chính đang đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 25/8/2026, hành trình tiếp tục tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu tuổi trẻ Bộ Tài chính Việt Nam và Lào đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống
Chuyến đi góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào.

Giữa trung tâm thành phố sôi động, khoảnh khắc tưởng niệm tạo nên khoảng lặng để mỗi đoàn viên nhìn lại hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Ngày 26/8/2026, đoàn đến Chiến khu Rừng Sác, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Đây từng là chiến trường đặc biệt ác liệt, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám trụ, chiến đấu trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sự đánh phá dữ dội của quân địch.

Tiếp đó, ngày 27/8/2026, đoàn đến Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ. Câu chuyện về người nữ Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ một lần nữa nhắc nhở thế hệ hôm nay về lòng yêu nước, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

Mỗi địa danh mang một câu chuyện riêng, nhưng đều hội tụ những giá trị chung về lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm và khát vọng độc lập, tự do. Đối với đoàn viên ngành Tài chính, những giá trị ấy còn gắn với yêu cầu nghề nghiệp trong giai đoạn mới. Tinh thần chủ động, tự lực của cán bộ Ban Kinh tài năm xưa đặt ra trách nhiệm cho thế hệ cán bộ trẻ ngành Tài chính hôm nay phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy quản lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao...

Hành trình cũng giúp đoàn viên hai nước hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong chuyến đi tiếp tục tạo thêm cầu nối giữa cán bộ trẻ ngành Tài chính hai nước, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác toàn diện mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng.

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam, chuyến về nguồn là dịp để tuổi trẻ toàn ngành nhìn lại chặng đường đã qua và xác định rõ hơn trách nhiệm trước những nhiệm vụ mới. Nếu thế hệ đi trước dành tuổi xuân cho độc lập, tự do, thì tuổi trẻ hôm nay cần biến lòng biết ơn và ký ức lịch sử thành động lực học tập, đổi mới, cống hiến; góp phần xây dựng nền tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả và viết tiếp truyền thống của ngành bằng những hành động cụ thể./.

Thu Hương
Từ khóa:
ngành tài chính tuổi trẻ ngành tài chính Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính Việt Nam Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Bộ Tài chính Lào 81 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

Bài liên quan

Ngành Tài chính 81 năm xây dựng và trưởng thành: Yêu cầu cao hơn, sứ mệnh lớn hơn

Ngành Tài chính 81 năm xây dựng và trưởng thành: Yêu cầu cao hơn, sứ mệnh lớn hơn

Bộ Tài chính bàn giao các dự án hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo ngành Tài chính tại Lào

Bộ Tài chính bàn giao các dự án hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo ngành Tài chính tại Lào

Ngành Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số”

Ngành Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số”

Dành cho bạn

Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chi phí cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chi phí cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Sửa đổi, bổ sung quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

1Matrix đổi tên thành VMatrix, mở rộng định hướng phát triển hạ tầng số

1Matrix đổi tên thành VMatrix, mở rộng định hướng phát triển hạ tầng số

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu 26 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu 26 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Đề xuất đầu tư 38.636 tỷ đồng "nâng đời" cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây

Đề xuất đầu tư 38.636 tỷ đồng "nâng đời" cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây

Đọc thêm

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh

(TBTCO) - Sáng 28/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới tăng cường trao đổi chuyên môn, mở rộng giao lưu và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Đưa nghiên cứu khoa học sinh viên gắn với thực tiễn phát triển kinh tế

Đưa nghiên cứu khoa học sinh viên gắn với thực tiễn phát triển kinh tế

(TBTCO) - Chiều 26/8, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2026 với chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh mới: Chuyển đổi số và chiến lược kinh doanh”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tạo không gian kết nối giữa các nhà khoa học, thầy cô và các thế hệ sinh viên.
Nhiều học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh hàng tỷ đồng

Nhiều học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh hàng tỷ đồng

(TBTCO) - Tham gia bảo hiểm y tế, nhiều học sinh, sinh viên không may mắc bệnh đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh lớn, có em được chi trả lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.
Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

(TBTCO) - Hà Nội và Lào Cai trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, hướng tới triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-BTC thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
Hà Nội miễn phí tham quan nhiều di tích dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội miễn phí tham quan nhiều di tích dịp Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Hà Nội mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Thành phố trong ngày Quốc khánh 2/9.
Quảng Ninh tạo thêm động lực phát triển từ vùng cao, biên giới

Quảng Ninh tạo thêm động lực phát triển từ vùng cao, biên giới

(TBTCO) - Từ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đến phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Quảng Ninh đang từng bước mở rộng không gian phát triển tại các khu vực miền núi, biên giới. Cùng với đầu tư hạ tầng, các mô hình sinh kế, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường đang tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Thị trường tiền tệ tuần 24 - 28/8: USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1% sau nhịp bơm mạnh thanh khoản

Thị trường tiền tệ tuần 24 - 28/8: USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1% sau nhịp bơm mạnh thanh khoản

Hà Nội tập trung giải quyết hạ tầng trước mắt, mở không gian phát triển dài hạn

Hà Nội tập trung giải quyết hạ tầng trước mắt, mở không gian phát triển dài hạn

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

Chứng khoán ngày 28/8: VN-Index giữ nhịp tăng, tiến gần vùng kháng cự 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 28/8: VN-Index giữ nhịp tăng, tiến gần vùng kháng cự 1.850 điểm

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” mừng Quốc khánh 2/9

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng thế giới neo cao, vàng trong nước vẫn chưa dừng tăng

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng thế giới neo cao, vàng trong nước vẫn chưa dừng tăng