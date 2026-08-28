Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống

Kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2026), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Bộ Tài chính Lào đã phối hợp tổ chức hành trình về nguồn tại nhiều địa chỉ đỏ gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Chuyến đi nằm trong khuôn khổ chương trình trao đổi, hợp tác giữa tuổi trẻ Bộ Tài chính hai nước, tạo cơ hội để đoàn viên trực tiếp tìm hiểu những chặng đường lịch sử và tưởng nhớ các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua từng điểm đến, những câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí tự lực, tinh thần vượt khó và trách nhiệm với đất nước được tái hiện, mang đến nhiều bài học thiết thực đối với cán bộ trẻ ngành Tài chính.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào thực hiện chuyến hành trình về nguồn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Ngày 24/8/2026, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trên vùng đất Chiến khu Đ giàu truyền thống cách mạng. Trong những năm kháng chiến, Trung ương Cục miền Nam là cơ quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam, gắn với nhiều quyết sách quan trọng, những chiến công lớn cùng sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ.

Giữa không gian căn cứ năm xưa, những căn lán, tuyến đường rừng và hiện vật lịch sử giúp đoàn viên hai nước hiểu rõ hơn điều kiện chiến đấu, sinh hoạt hết sức gian khổ của các thế hệ đi trước. Mỗi dấu tích đều nhắc nhớ rằng, nền hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, tuổi trẻ và sự hy sinh của biết bao người.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trên mảnh đất Chiến khu Đ.

Một điểm đến đặc biệt ý nghĩa đối với tuổi trẻ ngành Tài chính là Di tích Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam, tiền thân là Ban Tài chính Xứ ủy Nam Bộ. Trong kháng chiến, mặc dù hoạt động trong điều kiện thiếu thốn nhân lực, phương tiện và nguồn lực, cán bộ Ban Kinh tài vẫn phải đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo đảm tài chính cho chiến trường.

Từ thực tiễn đó, đội ngũ cán bộ Tài chính đã chủ động tìm kiếm, tổ chức và huy động nguồn lực; tham mưu các chủ trương kinh tế; thúc đẩy sản xuất tại vùng giải phóng, đồng thời bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động cách mạng. Những câu chuyện về Ban Kinh tài cho thấy, công tác tài chính luôn gắn chặt với nhiệm vụ chung của đất nước. Ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất, tinh thần tự lực, linh hoạt và sáng tạo đã giúp cán bộ ngành Tài chính tạo lập nguồn lực phục vụ chiến đấu, sản xuất và xây dựng lực lượng.

Đoàn đến thăm Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ.

Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh ngành Tài chính đang đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 25/8/2026, hành trình tiếp tục tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu tuổi trẻ Bộ Tài chính Việt Nam và Lào đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Chuyến đi góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào.

Giữa trung tâm thành phố sôi động, khoảnh khắc tưởng niệm tạo nên khoảng lặng để mỗi đoàn viên nhìn lại hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Ngày 26/8/2026, đoàn đến Chiến khu Rừng Sác, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Đây từng là chiến trường đặc biệt ác liệt, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám trụ, chiến đấu trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sự đánh phá dữ dội của quân địch.

Tiếp đó, ngày 27/8/2026, đoàn đến Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ. Câu chuyện về người nữ Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ một lần nữa nhắc nhở thế hệ hôm nay về lòng yêu nước, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

Mỗi địa danh mang một câu chuyện riêng, nhưng đều hội tụ những giá trị chung về lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm và khát vọng độc lập, tự do. Đối với đoàn viên ngành Tài chính, những giá trị ấy còn gắn với yêu cầu nghề nghiệp trong giai đoạn mới. Tinh thần chủ động, tự lực của cán bộ Ban Kinh tài năm xưa đặt ra trách nhiệm cho thế hệ cán bộ trẻ ngành Tài chính hôm nay phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy quản lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao...

Hành trình cũng giúp đoàn viên hai nước hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong chuyến đi tiếp tục tạo thêm cầu nối giữa cán bộ trẻ ngành Tài chính hai nước, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác toàn diện mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng.

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam, chuyến về nguồn là dịp để tuổi trẻ toàn ngành nhìn lại chặng đường đã qua và xác định rõ hơn trách nhiệm trước những nhiệm vụ mới. Nếu thế hệ đi trước dành tuổi xuân cho độc lập, tự do, thì tuổi trẻ hôm nay cần biến lòng biết ơn và ký ức lịch sử thành động lực học tập, đổi mới, cống hiến; góp phần xây dựng nền tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả và viết tiếp truyền thống của ngành bằng những hành động cụ thể./.