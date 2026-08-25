UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Thành phố trong ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ trương trên được Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà thống nhất trên cơ sở Tờ trình số 18/TTr-SVHTTDL ngày 18/8/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Thành phố trong ngày Quốc khánh.

UBND Thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Hà Nội miễn phí tham quan nhiều di tích dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa

Cùng với việc miễn phí tham quan trong ngày Quốc khánh 2/9, UBND Thành phố cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND Thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế miễn phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và Thành phố.

Các nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế này phải bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và thẩm quyền, hoàn thành trong năm 2026.

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, việc mở cửa miễn phí trong dịp Quốc khánh 2/9 sẽ được triển khai trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng./.