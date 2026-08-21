Xã hội

Hà Nội: Mưa lớn trên 100 mm, nhiều điểm từng ngập không tái diễn

17:36 | 21/08/2026
(TBTCO) - Từ đêm 20/8 đến rạng sáng 21/8, Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 60-136 mm. Đến 8h ngày 21/8, các tuyến phố không phát sinh điểm ngập, đọng nước; nhiều khu vực từng xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước không tái diễn.
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Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, từ đêm 20/8 đến rạng sáng 21/8, Hà Nội có mưa trên diện rộng.

Tính đến 7h ngày 21/8, lượng mưa phổ biến từ 60-136 mm. Một số khu vực có lượng mưa trên 100 mm, như Yên Sở 136 mm, Phúc Lợi 107,2 mm và Hoàng Mai 102,6 mm.

Trước khi mưa xảy ra, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai phương án ứng phó ở mức cao nhất.

Các lực lượng tổ chức ứng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; kiểm tra các trạm bơm, cửa phai, nguồn điện, đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện tại các khu vực trọng yếu.

Trung tâm cũng tổ chức điều hành hệ thống thoát nước theo từng lưu vực, phối hợp vận hành giữa hệ thống thoát nước đô thị và hệ thống thủy lợi. Hơn 200 phương tiện, thiết bị và trên 2.500 công nhân được huy động, sẵn sàng xử lý các tình huống úng ngập.

Từ 4h, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường, thực hiện vớt rác, khơi thông ga thu, miệng thu; vận hành trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa và các công trình đầu mối theo diễn biến lượng mưa và mực nước thực tế.

Các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới hoàn thành cũng được đưa vào vận hành đồng bộ, góp phần tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

Hà Nội: Mưa lớn trên 100 mm, nhiều điểm từng ngập không tái diễn
Hà Nội: Mưa lớn trên 100 mm, nhiều điểm từng ngập không tái diễn. Ảnh minh họa

Đến 8h ngày 21/8, theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, trên các tuyến phố không phát sinh điểm ngập, đọng nước. Nhiều vị trí từng xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước không tái diễn.

Tình hình thoát nước tại một số ngõ, xóm được cải thiện rõ rệt. Các khu vực Ciputra, Võ Chí Công, Phú Xá, La Pho - Cống Đõ, ngõ 42 Giang Văn Minh, 100 Đội Cấn, Đàm Quang Trung, Cổ Linh… không xuất hiện úng ngập, giao thông đi lại bình thường.

Theo đánh giá của Trung tâm, mặc dù lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức lớn, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới hoàn thành, đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu, hạn chế úng ngập tại các khu vực được đầu tư.

Trong đó, 18 công trình trạm bơm trên các hồ điều hòa, 2 bể điều tiết ngầm cùng hệ thống cống được vận hành đồng bộ, hỗ trợ giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu.

Kết quả theo dõi trong trận mưa rạng sáng 21/8 cho thấy nhiều vị trí từng xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước không tái diễn, qua đó bước đầu cho thấy hiệu quả của các công trình trong việc tăng cường năng lực chống úng ngập cho thành phố.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội mưa lớn nhiều điểm từng ngập không tái diễn

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