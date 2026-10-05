Tài chính

Kho bạc nhà nước khu vực XIV thực hiện thanh toán hơn 17.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 9 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
17:07 | 05/10/2026
(TBTCO) - Đến hết ngày 30/9/2026, Kho bạc nhà nước (KBNN) khu vực XIV đã thực hiện kiểm soát, thanh toán 17.579,583 tỷ đồng vốn đầu tư công tại hai địa bàn Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đơn vị đang tiếp tục đôn đốc giải ngân, rà soát các khoản tạm ứng đến hạn và xử lý các khoản tạm ứng quá hạn.
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Theo KBNN khu vực XIV, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 tỉnh Khánh Hòa được giao là 20.015,985 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 6.561 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương gần 13.455 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30/9/2026, Khánh Hòa đã giải ngân hơn 12.760 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giải ngân gần 2.395 tỷ đồng, đạt 36,5% kế hoạch; vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân hơn 10.365 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch.

Tại Đắk Lắk, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 11.294,185 tỷ đồng, gồm gần 3.078 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và hơn 8.216 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương.

Lũy kế đến hết ngày 30/9/2026, Đắk Lắk giải ngân trên 4.819,5 tỷ đồng, đạt 42,7% kế hoạch được giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giải ngân 629,14 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch; vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân hơn 4.190 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch.

Tính chung, số vốn giải ngân tại hai địa bàn hơn 17.579 tỷ đồng.

Trong quý III, KBNN khu vực XIV thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn theo kế hoạch vốn năm 2026 và vốn được phép kéo dài theo quy định; đồng thời thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính trên chương trình dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, KBNN khu vực XIV ghi nhận một số vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn đầu tư công, giao nhận hồ sơ dịch vụ công trực tiếp và việc thực hiện một số quy định mới liên quan đến thanh toán vốn đầu tư công. Đơn vị đề nghị hướng dẫn thêm về kê khai một số mẫu hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng, quy định liên quan đến quản lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính đối với việc thu hồi tạm ứng.

Trong quý IV/2026, KBNN khu vực XIV xác định tiếp tục thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công theo quy định; rà soát các khoản tạm ứng đến hạn và đôn đốc chủ đầu tư thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn.

Đơn vị cũng tiếp tục thực hiện các báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc các đơn vị nộp trả các khoản chi vượt dự toán theo quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành và xử lý đóng các tài khoản không còn nhu cầu sử dụng./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
giải ngân vốn vốn đầu tư công Kho bạc khu vực XIV vốn ngân sách

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