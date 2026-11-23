Sáng 23/11, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) công bố thêm 7 thành viên mới trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Cụ thể, 7 thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, dự kiến huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030. Cộng với 10 thành viên đầu tiên được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 hồi tháng 10, tổng vốn dự kiến huy động của các thành viên VIFC-HCMC đến năm 2030 đạt 7,7 tỷ USD.

Các thành viên mới gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Company Limited và Corvia Technology Company Limited.

Trong số này, có 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding, tập trung huy động và kết nối nguồn vốn đầu tư; 2 doanh nghiệp định hướng thành lập sở giao dịch hàng hóa; 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại Trung tâm.

Đáng chú ý, hai doanh nghiệp phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa là IFC Viet Nam International Commodity Exchange và BCCE Co., Ltd. Đây là những cấu phần hướng đến kết nối thị trường tài chính với hoạt động giao dịch, kinh doanh hàng hóa và chuỗi cung ứng.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố thêm 7 thành viên mới trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Lạc Nguyên

Bên cạnh lĩnh vực giao dịch hàng hóa, các thành viên mới còn mở rộng hoạt động huy động vốn vào năng lượng tái tạo, đầu tư vốn tư nhân, quản lý quỹ và tư vấn tài chính.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình pháp lý làm cơ sở xem xét cấp phép cho các thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý IV/2026, VIFC-HCMC sẽ hỗ trợ những thành viên đã được cấp phép trong việc hoàn tất các thủ tục cần thiết, như đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai một số giao dịch đầu tiên trong VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất./.