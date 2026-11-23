Với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác vì kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam: Thúc đẩy chuyển đổi kinh tế bền vững và bao trùm thông qua phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm”, cuộc đối thoại tập trung rà soát kết quả hợp tác và thống nhất các định hướng triển khai trong giai đoạn mới.

Nền tảng vững chắc từ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Quốc Phương nhấn mạnh, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ song phương. Từ ngày 9 đến 12/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia - chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024. Chuyến thăm đã thông qua 3 Tuyên bố chung và 7 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế số, nông nghiệp, phát triển bền vững, y tế và giáo dục.

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Theo số liệu được công bố tại Đối thoại, trong giai đoạn 2021 - 2025, thương mại hai chiều Việt Nam - Australia tăng trưởng bình quân 13,1%/năm. Riêng 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương đạt 13,9 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 10/2026, Australia có 759 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,92 tỷ USD. Về hợp tác phát triển, kể từ năm 1973, Australia đã cung cấp cho Việt Nam hơn 3 tỷ AUD.

Đề cập đến định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương nêu rõ mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/năm, hướng tới trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Nguyễn Quốc Phương khẳng định: “Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng. Đây cũng là những định hướng có sự gắn kết chặt chẽ với các trụ cột trong Kế hoạch Đối tác Phát triển Australia - Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030”.

Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renee Deschamps phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Về phía Australia, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renee Deschamps công bố mức hỗ trợ phát triển dành cho Việt Nam trong năm tài chính 2026 - 2027 được nâng lên 98,3 triệu AUD, tăng 1,7 triệu AUD so với năm trước.

Khẳng định vai trò của Australia trong tiến trình phát triển của Việt Nam, bà Renee Deschamps phát biểu: “Australia tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển và chuyển đổi tiếp theo. Hợp tác phát triển giữa hai nước là một công cụ quan trọng để chuyển hóa những định hướng, cam kết chung thành các kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, cộng đồng và doanh nghiệp”.

Đại diện phía Australia cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027 thông qua chia sẻ chuyên môn chính sách, nghiên cứu và kinh nghiệm tổ chức.

Kết quả triển khai trên bốn trụ cột hợp tác

Tại phiên thảo luận chuyên đề, đại diện các bộ, ngành và địa phương hai nước đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện Kế hoạch Đối tác Phát triển Australia - Việt Nam (DPP) giai đoạn 2025 - 2030 trên bốn trụ cột chính:

Trụ cột 1 - Kinh tế bao trùm, chống chịu, bền vững và thịnh vượng: Australia đã giải ngân 14,5 triệu AUD trong kỳ báo cáo, qua đó hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân và huy động khoảng 1,3 tỷ USD vốn tư nhân cho tăng trưởng xanh.

Bộ Tài chính đã hoàn tất cơ sở triển khai hợp phần kinh tế của chương trình Aus4Growth và dự kiến thông qua kế hoạch hành động ngay trong tuần này.

Bộ Công thương đẩy mạnh hợp phần năng lượng và hoàn tất thủ tục lĩnh vực thương mại; trong khi Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các dự án thuộc Aus4Innovation, thúc đẩy kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI) chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Trụ cột 2 - Phát triển nguồn nhân lực: Hai bên ghi nhận đóng góp của chương trình Aus4Skills, Trung tâm Việt - Australia (VAC) và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt văn kiện dự án Aus4Skills giai đoạn 3 (2026 - 2035) tích hợp giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, dự kiến trình ký Thỏa thuận bổ sung trong tháng 11/2026. Trung tâm Việt - Australia tiếp tục duy trì các khóa đào tạo và đối thoại chính sách cho đội ngũ cán bộ.

Quang cảnh phiên thảo luận chuyên đề. Ảnh: Đức Minh

Trụ cột 3 - Ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát thải: Các hoạt động tập trung hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thông qua chương trình Aus4Adaptation và dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó biến đổi khí hậu (TRVC).

Dự án TRVC đã hỗ trợ canh tác lúa phát thải thấp trên 240.000 ha, giảm hơn 320.000 tấn $CO_2$ tương đương và tăng lợi nhuận cho hơn 20.000 hộ nông dân.

Tại Cà Mau, dự án Aus4Adaptation giai đoạn đầu đang triển khai các giải pháp an ninh nguồn nước và mô hình tôm - rừng ngập mặn, nuôi tôm tuần hoàn; đồng thời Đại học Cần Thơ đang hoàn thiện báo cáo tiền khả thi xây dựng Trung tâm Tri thức thích ứng biến đổi khí hậu cho toàn vùng.

Trụ cột 4 - Phát triển kinh tế - xã hội bao trùm: Chương trình GREAT tại Lào Cai và Sơn La ghi nhận kết quả tích cực trong trao quyền kinh tế cho phụ nữ, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, du lịch bản địa và chuyển đổi số. Hai địa phương cùng dự án Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (EVAWC) đang xây dựng chiến lược bàn giao, duy trì tính bền vững của các mô hình khi dự án kết thúc vào giữa năm 2027.

Tháo gỡ vướng mắc thủ tục và định hướng hợp tác mới

Bên cạnh các kết quả đạt được, đại biểu hai bên đã chỉ ra một số vướng mắc trong quá trình thực thi như: quy trình phê duyệt văn kiện dự án và thỏa thuận bổ sung còn kéo dài; tác động từ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cũng như việc áp dụng quy định quản lý hội thảo quốc tế theo Quyết định số 30/QĐ-TTg.

Trên cơ sở thảo luận, hai bên đã thông qua Báo cáo Hợp tác Phát triển Việt Nam - Australia năm 2026 và ký kết Thông cáo chung. Văn kiện thống nhất các ưu tiên hợp tác sắp tới bao gồm: cải cách kinh tế, nâng cao năng suất; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kỹ năng lực lượng lao động; chống chịu biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng sạch; thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập xã hội. Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh việc nâng cao vai trò chủ động của Việt Nam, từng bước chuyển dịch từ quan hệ tiếp nhận hỗ trợ sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Ký kết Thông cáo chung về các ưu tiên đã được thống nhất cho 4 trụ cột của DPP. Ảnh: Đức Minh

Để nâng cao hiệu quả triển khai, hai bên nhất trí cải thiện quy trình quản lý vốn ODA, đẩy nhanh tiến độ chương trình Aus4Growth, thiết kế chương trình Aus4Inclusion hỗ trợ phụ nữ và người khuyết tật, nhân rộng kinh nghiệm từ các sáng kiến Aus4Innovation, EVAWC, GREAT, đồng thời nghiên cứu áp dụng hình thức tài chính hỗn hợp.

Phát biểu bế mạc, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các mốc nhiệm vụ trước mắt, điển hình là ký Thỏa thuận bổ sung cho chương trình Aus4Skills giai đoạn 3, và tổng hợp kết quả để báo cáo tại Kỳ họp Đối tác Kinh tế Việt Nam - Australia lần thứ 5 diễn ra ngày 26/11/2026 tại Hà Nội.

Đáp lại, Phó Đại sứ Renee Deschamps nhấn mạnh: “Kế hoạch Đối tác Phát triển (DPP) giai đoạn 2025–2030 sẽ tạo khuôn khổ hợp tác rõ ràng, song thước đo quan trọng nhất chính là hiệu quả thực thi nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, cộng đồng và doanh nghiệp”. Bà khẳng định phía Australia ghi nhận các đề xuất tháo gỡ vướng mắc thủ tục của Việt Nam và cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, linh hoạt đồng hành cùng Việt Nam.