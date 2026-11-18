Tham dự buổi làm việc về phía Ngân hàng HSBC có ông Zhenyi Tang, Giám đốc cấp cao Ngân hàng HSBC Trung Quốc cùng đại diện các bộ phận chuyên môn.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả, bền chặt giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng HSBC trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính Việt Nam) phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Tài chính Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực của Ngân hàng HSBC trong việc cập nhật thông tin thị trường và làm cầu nối hiệu quả giữa Việt Nam với cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế.

Hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi, phân tích sâu về bối cảnh kinh tế vĩ mô và những biến động của thị trường tài chính toàn cầu đang tác động trực tiếp đến khả năng huy động vốn của các quốc gia.

Chia sẻ về định hướng huy động vốn nước ngoài, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam nhấn mạnh: Việc nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế luôn được Việt Nam cân nhắc thận trọng, bám sát nhu cầu huy động vốn thực tế, định hướng quản lý nợ công an toàn, bền vững và khả năng trả nợ của quốc gia, trên cơ sở đánh giá toàn diện về chi phí, lợi ích cũng như các yếu tố rủi ro.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam với Ngân hàng HSBC tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị HSBC tiếp tục phát huy thế mạnh nghiên cứu, cung cấp các báo cáo phân tích chuyên sâu và đề xuất các phương án phù hợp để phía Việt Nam tham khảo khi xem xét triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Về phương hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam đề nghị Ngân hàng HSBC tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam mở rộng mạng lưới tiếp cận các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là nhóm các nhà đầu tư chiến lược, dài hạn. Đồng thời, nghiên cứu phối hợp tổ chức các chương trình tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành (Non-Deal Roadshow – NDR) nhằm tăng cường tính minh bạch và quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế.

Ông Zhenyi Tang, Giám đốc cấp cao Ngân hàng HSBC Trung Quốc phát biểu

Đại diện HSBC bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Bộ Tài chính Việt Nam, khẳng định cam kết sẽ tiếp tục huy động nguồn lực chuyên gia hàng đầu để hỗ trợ tối đa cho Bộ Tài chính trong công tác phân tích thị trường, kết nối nhà đầu tư và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác tài chính song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.