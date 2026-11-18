Tham dự chương trình có các thành viên Hội đồng giám sát là đại diện lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn tỉnh cùng lãnh đạo và đông đảo công chức các phòng chức năng thuộc Thuế tỉnh Tuyên Quang.

Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch. Đối tượng được tham gia chương trình bao gồm toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) có đầy đủ thông tin định danh người mua là cá nhân, do Thuế tỉnh và các Thuế cơ sở trực thuộc quản lý. Hệ thống phần mềm bấm số của Cục Thuế đã tự động loại bỏ các hóa đơn không hợp lệ như hóa đơn hủy, hóa đơn điều chỉnh, thay thế hoặc hóa đơn trùng mã số thuế giữa người mua và người bán để đảm bảo tính công bằng.

Tại kỳ quay thưởng lần này, chương trình thực hiện bấm số ngẫu nhiên cho quý III/2026. Điểm đáng chú ý trong kỳ quay thưởng quý này là căn cứ theo quỹ giải thưởng thực tế, số tiền thưởng phát sinh từ các kỳ trước do người trúng thưởng không đến nhận giải theo đúng thời hạn quy định đã được kết chuyển, cộng dồn hợp lệ vào cơ cấu giải thưởng theo đúng dự toán phê duyệt.

Thuế tỉnh Tuyên Quang tổ chức quay thưởng tìm hóa đơn may mắn quý III/2026. Ảnh: CTV.

Việc bổ sung này không chỉ tuân thủ đúng thể lệ mà còn góp phần gia tăng tổng số lượng giải thưởng, tạo thêm nhiều cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 Giải Nhất, trị giá 5 triệu đồng; 3 Giải Nhì, trị giá 3 triệu đồng/giải; 5 Giải Ba, trị giá 2 triệu đồng/giải và 49 Giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Quá trình bấm số diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát và được ghi nhận bằng biên bản in tự động từ hệ thống. Ngay sau khi kết thúc chương trình, danh sách các cá nhân, trúng thưởng của từng đợt đã được công bố công khai, chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Thuế tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ website: https://tuyenquang.gdt.gov.vn.

Trong thời gian tới, Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác sẽ chủ động thực hiện thông báo trúng thưởng bằng các hình thức điện thoại, thư điện tử hoặc thông báo văn bản giấy trực tiếp đến từng cá nhân. Theo thể lệ, thời hạn để người nộp thuế thực hiện thủ tục nhận thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn trên, kết quả trúng thưởng sẽ không còn giá trị giải ngân.