Theo đó, thỏa thuận hợp tác được triển khai trên ba trụ cột trọng tâm, thể hiện định hướng kết nối thế mạnh và khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi bên, đồng thời mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính - bảo hiểm.

Đại diện lãnh đạo MIC và SeABank ký kết hợp tác.

Đối với kênh Bancassurance truyền thống, hai bên định hướng phát triển và phân phối các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. Các sản phẩm trọng tâm dự kiến gồm bảo hiểm khoản vay, Bảo An Tài chính Toàn diện; bảo hiểm nhà tư nhân Homecare Plus với các quyền lợi mở rộng về tử kỳ và trợ cấp viện phí. Đặc biệt, MIC sẽ phối hợp cùng SeABank nghiên cứu, thiết kế sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện SeACare dành riêng cho khách hàng của SeABank. Hai bên cũng hướng tới số hóa quy trình từ khai thác, cấp đơn bảo hiểm đến chăm sóc khách hàng và giải quyết bồi thường, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, Bancassurance trên nền tảng số, MIC và SeABank định hướng xây dựng, phát triển và vận hành hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm trên các nền tảng số của ngân hàng. Trong giai đoạn đầu, hai bên dự kiến tập trung vào bảo hiểm an ninh mạng và bảo hiểm rơi vỡ màn hình, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm số trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong chương trình hợp tác này, MIC và SeABank định hướng tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp của mỗi bên, đồng thời mở rộng hợp tác trong các hoạt động tài chính – ngân hàng. Qua đó, hai bên hướng tới khai thác hiệu quả nguồn lực, phát huy lợi thế bổ trợ và xây dựng quan hệ hợp tác bền vững.

Chia sẻ về định hướng hợp tác, đại diện Lãnh đạo MIC nhấn mạnh: “MIC kỳ vọng sự cộng hưởng giữa năng lực bảo hiểm chuyên sâu của MIC với nền tảng tài chính hiện đại của SeABank sẽ rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm bảo hiểm và khách hàng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận trên các nền tảng số. MIC cam kết không chỉ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tối ưu, mà sẽ cùng SeABank thiết kế các giải pháp toàn diện về quyền lợi, mức phí và trải nghiệm, trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh của cả hai bên".

Với năng lực là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên tự chủ hệ thống công nghệ lõi (Core) bảo hiểm, MIC có nền tảng thuận lợi để kết nối và phát triển các giải pháp bảo hiểm số. Trong khuôn khổ hợp tác, MIC dự kiến tập trung nguồn lực, nhân sự chuyên môn và giải pháp công nghệ, phối hợp cùng SeABank xây dựng và vận hành hệ thống bán chéo sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng số. Hai bên hướng tới tối ưu hóa quy trình bán hàng, nâng cao hiệu quả phân phối và mang đến trải nghiệm thuận tiện, liền mạch hơn cho khách hàng.

Đại diện SeABank cũng đánh giá cao ý nghĩa của thỏa thuận hợp tác với MIC, đồng thời khẳng định: “Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, SeABank luôn chú trọng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Hợp tác với MIC là bước đi thiết thực giúp SeABank bổ sung các giải pháp bảo vệ tài chính, sức khỏe và tài sản, đồng thời gia tăng giá trị trong hành trình trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng, hai bên sẽ khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi tổ chức, phát triển các sản phẩm phù hợp và mang đến những giá trị thiết thực, lâu dài cho khách hàng”.

Bên cạnh đó, với mạng lưới hơn 180 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, phục vụ 4,2 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, SeABank sở hữu lợi thế về mạng lưới phân phối và khả năng tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng. Cùng với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm và đẩy mạnh chuyển đổi số, SeABank có nền tảng thuận lợi để phối hợp cùng MIC mở rộng phân phối các giải pháp bảo hiểm phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Thông qua việc phát huy thế mạnh về ngân hàng, bảo hiểm và công nghệ trong việc hợp tác này, MIC và SeABank kỳ vọng tăng cường kết nối hệ sinh thái khách hàng, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và gia tăng giá trị phục vụ khách hàng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thị trường./.