Lãi suất huy động đồng loạt hạ nhiệt

Gần một tháng sau cuộc họp ngày 19/10 giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các ngân hàng, mặt bằng lãi suất huy động hạ nhiệt rõ rệt, chủ yếu ở kỳ hạn dài.

Diễn biến này đặt trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân phát sinh mới ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời, cảnh báo xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026, giao chỉ tiêu thấp năm 2027 hoặc áp dụng tỷ lệ an toàn cao hơn đối với tổ chức không tuân thủ.

Ngân hàng Nhà nước triển khai thêm nhiều công cụ tiền tệ, nhằm hỗ trợ thanh khoản VND, tạo điều kiện giảm lãi suất. Ảnh: Đức Thanh

Song song với yêu cầu giảm lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước cũng kích hoạt trở lại nhiều công cụ, nhằm hỗ trợ thanh khoản VND. Theo đó, từ ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước triển khai mua USD giao ngay vào thứ hai và thứ tư hằng tuần, với tỷ giá 25.500 VND/USD từ các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương, song chưa công bố quy mô mua vào.

Ngoài ra, trong phiên hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày ngày 6/11, khối lượng đặt thầu đạt khoảng 2,4 tỷ USD, vượt hạn mức tối đa 2 tỷ USD, với quy mô cung ứng VND tối đa tương đương khoảng 48.800 tỷ đồng.

Dù vậy, thông tin từ Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), trong ngày đầu tiên triển khai chương trình mua USD, không có ngân hàng nào đăng ký bán USD cho Ngân hàng Nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đảo chiều, tăng khoảng 150 điểm sau thông báo và giao dịch cao hơn mức tỷ giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước. Theo các nguồn tin của HSC, trạng thái ngoại tệ tổng thể của hệ thống ngân hàng hiện tương đối căng thẳng.

Dự báo lãi suất huy động hạ nhiệt đến nửa năm 2027 Nhóm phân tích ACBS kỳ vọng lãi suất huy động kỳ hạn 6 - 12 tháng tiếp tục có dư địa giảm trong quý IV/2026 - quý I/2027, khi nguồn cung VND được cải thiện. Tuy nhiên, tốc độ giảm sẽ phụ thuộc vào quy mô mua ngoại tệ thực tế, tăng trưởng tín dụng và khả năng cân đối nguồn vốn của từng ngân hàng.

Nhờ các chỉ đạo của nhà điều hành và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, áp lực điều chỉnh giảm lãi suất huy động được thể hiện rõ trên biểu lãi suất niêm yết của các ngân hàng.

Khảo sát biểu lãi suất niêm yết gần 50 ngân hàng, làn sóng giảm lãi suất huy động lan rộng tại 35 nhà băng trong nhóm khảo sát, tập trung ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. So với ngày 19/10, riêng kỳ hạn 6 tháng, hàng loạt ngân hàng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm. Trong đó, Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng giảm xuống 3%/năm; Agribank còn 3,5%/năm.

Tương tự, MB xuống 4,1%/năm; ACB còn 4%/năm. VPBank giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống 6,3%/năm; riêng lãi suất kỳ hạn 6 tháng sau khi cộng ưu đãi giảm từ 9,2%/năm xuống 8,8%/năm. Trong khi TPBank điều chỉnh mạnh hơn, giảm 0,6 điểm phần trăm, xuống 4,9%/năm...

Huy động VND tăng tốc vượt tín dụng, lãi suất còn dư địa giảm

Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, đại diện ACB đánh giá, lãi suất huy động tăng khoảng 1,5 - 2 điểm phần trăm trong 9 tháng đầu năm và có dấu hiệu đạt đỉnh.

Bởi đến cuối tháng 10, tín dụng và huy động vốn đều tăng trên 12%, tương đối cân bằng. Thời gian gần đây, huy động VND tăng nhanh hơn tín dụng khoảng 1 - 2 điểm phần trăm, giúp chênh lệch thanh khoản thu hẹp. Dòng tiền đang quay lại hệ thống ngân hàng nhờ lãi suất hấp dẫn, tỷ giá VND/USD ổn định và VND tăng giá so với USD. Từ tháng 10, lãi suất bắt đầu đi ngang và giảm nhẹ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Vũ Minh Trường, Phó Tổng Giám đốc VPBank cũng cho rằng, trong năm 2026, đặc biệt là quý II và quý III, áp lực tăng lãi suất huy động rất lớn. Tuy vậy, những tháng gần đây, đặc biệt là tháng 10, áp lực này bắt đầu giảm bớt sau chỉ đạo của nhà điều hành và điều kiện ngoại hối, tỷ giá, cũng như thanh khoản trên thị trường được cải thiện.

“Lãi suất huy động cao hỗ trợ khả năng huy động tiền gửi tăng lên. Trong khi đó, tỷ giá hạ nhiệt và lãi suất liên ngân hàng giảm là những điều kiện thuận lợi để lãi suất thị trường 1, tức lãi suất huy động, có thể giảm xuống”, ông Trường nêu rõ.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo VPBank, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) của hệ thống ngân hàng từ mức đỉnh 102,4% đã giảm 2 điểm phần trăm, xuống 100,4% chỉ trong khoảng 6 tháng, cho thấy thanh khoản được cải thiện đáng kể.

Cùng với đó, mặt bằng lãi suất tiền VND duy trì ở mức cao trong thời gian vừa qua cũng góp phần giúp tỷ giá VND liên tục cải thiện. Đến nay, tỷ giá USD/VND đã tăng 2%, trong khi các đồng tiền khác trong khu vực có xu hướng mất giá so với USD.

Ông Trường cho rằng, đây là những điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới có thể mua thêm ngoại tệ, đặc biệt vào mùa kiều hối, nhằm cải thiện lượng tiền “bơm” ra hệ thống, qua đó, tạo tiền đề để lãi suất VND hạ nhiệt. Mặc dù mức giảm có thể không nhiều, nhưng đây vẫn là những yếu tố tích cực đối với hoạt động kinh doanh trong quý IV và đầu năm sau.

Đại diện ACB cũng kỳ vọng, những tín hiệu tích cực từ quý III sẽ tiếp tục duy trì trong quý IV, thanh khoản liên ngân hàng ổn định nhờ tỷ giá ổn định. Thanh khoản thị trường 1 (thị trường huy động dân cư) dần cải thiện, nếu huy động vốn tiếp tục tăng nhanh hơn tín dụng. Kỳ vọng lãi suất huy động đạt đỉnh và sau đó giảm dần.

“Dự báo có thể giảm thêm 0,3 - 0,5 điểm phần trăm trong thời gian tới và tiếp tục ổn định trong năm 2027”, đại diện ACB dự báo.

Về định hướng lãi suất, đại diện ACB khẳng định ngân hàng sẽ nghiêm túc tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, hạn chế cạnh tranh huy động vốn nhằm kiểm soát chi phí vốn và hỗ trợ giảm lãi suất cho vay. Việc thực thi đồng bộ trong toàn hệ thống sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, có lợi cho cả ngành ngân hàng và ACB./.