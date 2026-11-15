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Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

07:54 | 15/11/2026
Giá heo hơi hôm nay (15/11) tiếp tục tăng trên diện rộng tại cả ba miền, đưa mức thu mua cao nhất cả nước lên mốc 51.000 đồng/kg. Đáng chú ý, 2 địa phương miền Bắc cùng Đồng Nai, Đồng Tháp ghi nhận mức giá này, trong khi mặt bằng chung toàn quốc dao động 48.000 - 51.000 đồng/kg.
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Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng trên diện rộng trong phiên giao dịch cuối tuần. Mức 51.000 đồng/kg đã xuất hiện tại cả miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận giá tăng tại toàn bộ địa phương được khảo sát.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg ở 6 địa phương. Trong đó, Bắc Ninh và Hưng Yên cùng đạt 51.000 đồng/kg. Phú Thọ tăng lên 50.000 đồng/kg, ngang với Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình.

Tại Thái Nguyên và Lào Cai, giá heo hơi cùng được điều chỉnh lên 49.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang tăng lên mức 48.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại nhìn chung duy trì mặt bằng giá của phiên trước.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại toàn bộ 11 địa phương được khảo sát. Sau điều chỉnh, giá thu mua trong khu vực được nâng lên khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với mức giá 50.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Đắk Lắk cùng đạt 49.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức thu mua 48.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh.

Đáng chú ý, miền Trung - Tây Nguyên hiện không còn địa phương nào giao dịch dưới 48.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng tại 7 trong tổng số 8 địa phương được khảo sát, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng tăng lên 51.000 đồng/kg.

Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng đạt 50.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ, giá heo hơi tăng lên 49.000 đồng/kg, trong khi An Giang nhích lên 48.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương duy nhất tại miền Nam không ghi nhận biến động, tiếp tục giữ mức 48.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước hôm nay ghi nhận đà tăng kéo dài ở cả ba miền. Theo đó, mức 47.000 đồng/kg đã bị “xoá sổ” khỏi thị trường. Hiện tại, giá heo hơi cả nước dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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