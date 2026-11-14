Đầu tư

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Hà Minh

Hà Minh

16:32 | 14/11/2026
(TBTCO) - Lãnh đạo UBND TP. Huế yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết, gắn với tỷ lệ giải ngân của từng công trình và kết quả chung của đơn vị; cam kết các mốc giải ngân, phấn đấu cuối tháng 11 đạt 75 - 80%, cuối tháng 12 đạt 90% và hết tháng 1/2027 đạt 100%.
aa

Sáng 14/11, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và ban quản lý dự án về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính kỳ báo cáo cuối tháng 10/2026, toàn thành phố mới giải ngân hơn 3.294 tỷ đồng, đạt 52,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố Huế còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Những khó khăn, vướng mắc tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị tái định cư, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công. Thực tế này buộc UBND thành phố thống nhất chủ trương dừng 7 dự án (DA), điều chỉnh thời gian thực hiện 76 dự án khác; đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với những dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%
Lãnh đạo UBND TP. Huế kiểm tra tiến độ thi công Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An. Ảnh VP UBND TP. Huế

Trăn trở trước tỷ lệ giải ngân này, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cho rằng thời tiết thời gian qua khá thuận lợi cho thi công, nhiều vướng mắc đã được UBND thành phố tổ chức các cuộc họp chuyên đề để xem xét, tháo gỡ nhưng tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Qua đó, ông Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp, nhất là giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương về giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường, chuẩn bị khu tái định cư.

Theo ông Thanh, các cơ quan, đơn vị cần đi thẳng vào nguyên nhân chậm tiến độ, xác định cụ thể điểm nghẽn và giải pháp xử lý của từng dự án, tránh báo cáo chung chung; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, vận dụng đầy đủ các quy định pháp luật, tham khảo cách làm phù hợp để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo UBND thành phố xem xét theo thẩm quyền.

Đối với giải phóng mặt bằng, các đơn vị tiếp tục tổng hợp những vướng mắc về cơ chế, chính sách để thành phố xem xét, xử lý. Những dự án chưa xác định được vị trí tái định cư phải làm rõ nguyên nhân, hướng giải quyết; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm các điều kiện thiết yếu về điện, nước trước khi bố trí người dân vào ở. Về vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện công bố giá theo tháng, kịp thời cập nhật biến động thị trường, rà soát vướng mắc về nguồn cung. Các ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu chủ động kế hoạch cung ứng, dự trữ vật liệu phục vụ thi công.

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%
Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài Huế đang bị chậm tiến độ, ảnh hưởng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư. Ảnh VP UBND TP. Huế

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát năng lực thực tế của từng nhà thầu, khả năng huy động nhân lực, thiết bị, tài chính và hoàn thành hợp đồng; kiên quyết áp dụng chế tài theo hợp đồng, xem xét thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định đối với nhà thầu chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. “Ngay sau cuộc họp, các ban quản lý dự án xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết, gắn với tỷ lệ giải ngân của từng công trình và kết quả chung của đơn vị; cam kết các mốc giải ngân, phấn đấu cuối tháng 11 đạt 75 - 80%, cuối tháng 12 đạt 90% và hết tháng 1/2027 đạt 100%.”.

Hà Minh
Từ khóa:
giải ngân vốn đầu tư công thành phố huế ông lê trí thanh

Bài liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

Gỡ ách tắc trong thực hiện, phấn đấu "về đích" mục tiêu giải ngân đầu tư công

Gỡ ách tắc trong thực hiện, phấn đấu "về đích" mục tiêu giải ngân đầu tư công

Khánh Hòa đạt 78,9% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công sau 10 tháng

Khánh Hòa đạt 78,9% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công sau 10 tháng

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49

Khai mạc Giải bóng đá thường niên Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ 32 - năm 2026

Khai mạc Giải bóng đá thường niên Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ 32 - năm 2026

5 việc người nộp thuế nên kiểm tra trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

5 việc người nộp thuế nên kiểm tra trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thuế tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra thuế

Đọc thêm

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

(TBTCO) - Ngày 13/11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Dự thảo được xây dựng, hoàn thiện nhằm bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với Luật hợp nhất sẽ có hiệu lực từ năm ngân sách 2027.
Động lực thúc đẩy dòng vốn FDI vào Đà Nẵng

Động lực thúc đẩy dòng vốn FDI vào Đà Nẵng

Không chỉ thu hút lượng vốn FDI lớn, Đà Nẵng còn ghi nhận mức giải ngân tăng cao, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thành phố đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định kinh phí cho công nghệ chiến lược được bố trí đủ, nhưng chi thế nào, hiệu quả ra sao là vấn đề phải hết sức tính toán, cân nhắc.
Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

(TBTCO) - Chiều 12/11/2026, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) do Thống đốc Kuroiwa Yuji làm Trưởng đoàn.
Ba điểm nghẽn khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam khó vào chuỗi cung ứng Nhật Bản

Ba điểm nghẽn khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam khó vào chuỗi cung ứng Nhật Bản

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Nhật Bản, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam đứng trước cơ hội mở rộng kết nối với các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, để trở thành nhà cung ứng, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam vẫn phải giải quyết những hạn chế về tiêu chuẩn sản xuất, nguồn vốn và khả năng tiếp cận nhà mua hàng.
Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử

(TBTCO) - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đưa sản phẩm, dịch vụ vào Danh mục hỗ trợ theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND. Trong giai đoạn đầu, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026.
Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự thay đổi từ cả phía cung ứng và tiếp nhận vốn.
Đề xuất giải thể Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

Đề xuất giải thể Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

(TBTCO) - Sau hơn 23 năm tồn tại, Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội được đề xuất giải thể do nhiệm vụ trọng tâm đã cơ bản hoàn thành, trong khi cơ chế quản lý và điều phối vùng có nhiều thay đổi.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Kiến tạo hành lang phát triển, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ vươn tầm

Kiến tạo hành lang phát triển, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ vươn tầm

Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

Mục tiêu lợi nhuận biến động mạnh

Mục tiêu lợi nhuận biến động mạnh

Phát triển trái phiếu địa phương cần cung ổn định và cầu dài hạn

Phát triển trái phiếu địa phương cần cung ổn định và cầu dài hạn

Tạo lực đẩy chính sách, tiếp sức doanh nghiệp áp dụng IFRS

Tạo lực đẩy chính sách, tiếp sức doanh nghiệp áp dụng IFRS

DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế

Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế

Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn chính sách thuế mới cho hơn 1.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn chính sách thuế mới cho hơn 1.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Dẫn dắt tài chính, kiến tạo tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

Dẫn dắt tài chính, kiến tạo tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng