Thuế tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra thuế

Kỳ kiểm tra diễn ra trong ngày 12/11/2026 với sự tham gia của 63 công chức đăng ký dự thi kiểm tra sát hạch vào bộ phận làm công tác kiểm tra.

Tại kỳ kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, đồng thời gặp gỡ, động viên các công chức tham gia sát hạch.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy kiểm tra động viên công chức trước khi bước vào kỳ kiểm tra. Ảnh: Danh Minh

Tại buổi gặp mặt, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các công chức; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ công chức làm công tác kiểm tra thuế trong bối cảnh đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành Thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy khẳng định, kỳ kiểm tra sát hạch không chỉ là căn cứ đánh giá kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn là dịp để mỗi công chức tự rà soát, củng cố và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác. Qua đó, góp phần lựa chọn, bố trí đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa bày tỏ tin tưởng các công chức sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, vận dụng tốt kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành bài kiểm tra với kết quả cao nhất./.