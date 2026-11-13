Thời sự

Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa

21:15 | 13/11/2026
(TBTCO) - Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã tiếp đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13 - 14/11.
aa
Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. Ảnh: TTXVN

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba sang thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác; khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba; chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt; nhấn mạnh Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn trân trọng và mong muốn củng cố và thắt chặt mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Cuba; bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ của Việt Nam với Cuba thời gian qua; nhấn mạnh thành công của công cuộc Đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba.

Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng và đổi mới phát triển đất nước; khẳng định quan hệ đồng chí anh em giữa hai Đảng là nền tảng quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Cuba.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế hợp tác, đối thoại đã thiết lập giữa hai Đảng, hai nước; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đã thống nhất.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong một số lĩnh vực, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để nâng tầm quan hệ kinh tế lên tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, dược phẩm, góp phần giúp Cuba từng bước vượt qua khó khăn, đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam liên doanh và đầu tư tại Cuba.

Đồng chí Bruno Rodriguez khẳng định Đảng, Chính phủ Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như sản xuất hàng tiêu dùng, y tế, dược phẩm và du lịch; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam - Cuba để tiếp nối mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này.

Kết thúc buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông qua Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba đã chuyển lời chào và thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raúl Castro, đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba./.

Theo BNG
Từ khóa:
việt nam - cuba hợp tác toàn diện tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Bài liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Dành cho bạn

Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 14/11: Giá cao su trên các sàn chủ chốt tại châu Á biến động trái chiều

Ngày 14/11: Giá cao su trên các sàn chủ chốt tại châu Á biến động trái chiều

Đọc thêm

Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027

Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027

(TBTCO) - Sau hơn 20 năm triển khai, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027, hoàn thành công tác quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.
Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác tài sản tại các cơ quan của Đảng

Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác tài sản tại các cơ quan của Đảng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 403/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2026/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, Nghị định bổ sung cơ chế quản lý, khai thác nhà, đất được giao cho đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc Đảng quản lý, trong đó có tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.
Phát triển doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Phát triển doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

(TBTCO) - Trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển chính là bồi dưỡng nguồn thu bền vững, tăng nguồn lực ngân sách địa phương, qua đó hỗ trợ cho tăng trưởng.
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025

(TBTCO) - Sáng ngày 13/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, với số bội chi ngân sách nhà nước bằng 3,1% GDP.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

(TBTCO) - Chiều ngày 12/11/2026, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định kinh phí cho công nghệ chiến lược được bố trí đủ, nhưng chi thế nào, hiệu quả ra sao là vấn đề phải hết sức tính toán, cân nhắc.
Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó

(TBTCO) - Trả lời tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thẳng thắn nhìn nhận, một bộ phận cán bộ vẫn sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 14/11: Giá cao su trên các sàn chủ chốt tại châu Á biến động trái chiều

Ngày 14/11: Giá cao su trên các sàn chủ chốt tại châu Á biến động trái chiều

Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa

Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Cận cảnh "robot" hàn ray trên tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc: Năng suất gấp 3 - 4 lần, tăng tốc phục vụ APEC 2027

Cận cảnh "robot" hàn ray trên tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc: Năng suất gấp 3 - 4 lần, tăng tốc phục vụ APEC 2027

Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII lập kỷ lục bắt giữ 2.148 vụ buôn lậu

Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII lập kỷ lục bắt giữ 2.148 vụ buôn lậu

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mở đợt thanh tra, kiểm tra việc giảm lãi suất trong tháng 11

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mở đợt thanh tra, kiểm tra việc giảm lãi suất trong tháng 11

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới