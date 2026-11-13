Thời sự

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
09:13 | 13/11/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 13/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, với số bội chi ngân sách nhà nước bằng 3,1% GDP.
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Thu ngân sách vượt 36,8% dự toán

Theo Nghị quyết, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, triển khai chính sách tài khóa có hiệu quả, đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Đức Thanh.

Nhờ đó, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; lạm phát được kiểm soát; bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2025 đều đạt và vượt mục tiêu; tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,02%; thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% so với dự toán.

Quốc hội cũng ghi nhận Chính phủ đã nỗ lực trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước, bảo đảm hồ sơ quyết toán được lập, trình Quốc hội đúng tiến độ mặc dù đây là năm đầu tiên thực hiện trình tự và thời hạn rút ngắn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.

Về số liệu quyết toán, Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách nhà nước là 400.163 tỷ đồng, bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 763.909 tỷ đồng.

Quốc hội cũng quyết nghị việc phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời gian từ ngày 2/7/2025 đến ngày 31/12/2025. Theo đó, đối với khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của trung ương cấp phép, ngân sách trung ương hưởng 70%, ngân sách địa phương hưởng 30%; khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của địa phương cấp phép, ngân sách địa phương hưởng 100%.

Đối với các khoản giải ngân vốn vay ODA, vốn ưu đãi nước ngoài từ năm 2019 trở về trước, Quốc hội cho phép sử dụng dự toán ngân sách nhà nước số tiền 2.664,763 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2025 chưa sử dụng để bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng ngày 13/11. Ảnh: Đức Thanh

Trong đó, quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn vốn vay ngoài nước là 1.852,264 tỷ đồng; quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương năm 2025 từ nguồn vốn vay ngoài nước do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 812,499 tỷ đồng.

Quản lý chặt chẽ số tăng thu ngân sách

Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, Nghị quyết chỉ rõ việc thực hiện các quy định pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đó là lập dự toán thu, chi ngân sách chưa sát thực tế; tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững, số nợ thuế còn cao; công tác triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, chương trình mục tiêu quốc gia ở một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài. Số chuyển nguồn lớn, gia tăng cả quy mô và tỷ trọng.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ có giải pháp trong năm 2027 và các năm tiếp theo để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong các báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Cùng với nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm đúng yêu cầu và sát khả năng thực hiện, Quốc hội yêu cầu quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Số tăng thu ngân sách nhà nước phải được quản lý, sử dụng chặt chẽ, gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Đối với chi chuyển nguồn, Quốc hội yêu cầu hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định.

Chính phủ báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép; nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2026./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
quyết toán ngân sách thu ngân sách tạm ứng chuyển nguồn

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