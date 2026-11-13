Doanh nghiệp

“Hộ chiếu xanh” cho doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

Hải Yến

Hải Yến

09:55 | 13/11/2026
(TBTCO) - Quy mô thương mại của Việt Nam đã vượt 1.000 tỷ USD, trong đó xuất khẩu gần 500 tỷ USD. Doanh nghiệp Việt đang chủ động vươn ra thị trường thế giới, chinh phục đối tác và khách hàng bằng thương hiệu Việt, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
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Thay đổi tư duy hội nhập

Đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch, đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vào nhiều thị trường quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về quản trị, kỹ thuật và chất lượng, đồng thời minh bạch hóa toàn bộ chuỗi giá trị. Thỏa mãn những yêu cầu này, doanh nghiệp sẽ có nền tảng để duy trì vị thế nhà cung ứng vững chắc trên thị trường toàn cầu.

Thông điệp này được lãnh đạo Tập đoàn TH nhấn mạnh nhiều lần tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu năm 2026, với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”.

TH là trường hợp điển hình của doanh nghiệp Việt đưa thương hiệu sữa Việt xuất khẩu và chuyển giao công nghệ chỉ sau một thời gian ngắn gia nhập thị trường sữa. “Bí quyết” được lãnh đạo chia sẻ chỉ gói gọn trong việc lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất để sản xuất, chế biến ngay từ những ngày đầu.

“Hộ chiếu xanh” cho doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu
Kho hàng trong nhà máy của Tập đoàn TH. Ảnh: Đức Thanh

PGS.TS Sử Thanh Long, Giám đốc Dự án sữa quốc tế Tập đoàn TH cho biết, tư duy vươn ra thị trường thế giới của TH được xác định rõ ngay từ những ngày đầu thành lập. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH định hướng áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất thế giới trong toàn bộ quy trình sản xuất, chế biến. Nhờ đó, quá trình đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế có thêm nhiều thuận lợi.

Dẫn chứng, dòng sữa tươi sạch TH true MILK đến từ đàn bò được đảm bảo phúc lợi động vật, trong khi quy trình sản xuất hướng tới giảm phát thải tối đa. Hiện TH có 11 sản phẩm sữa tươi sạch và đồ uống đạt chứng nhận trung hòa các-bon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023 do tổ chức Control Union xác nhận.

Một thông điệp quan trọng nữa cũng được Tập đoàn TH nhấn mạnh là lợi ích của doanh nghiệp cần hài hòa với lợi ích quốc gia, cộng đồng và môi trường, thay vì chỉ tập trung tối ưu hóa lợi nhuận.

“Đến thời điểm này, TH đã đi ra được nhiều thị trường toàn cầu. Không chỉ xuất khẩu, Tập đoàn còn chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, phát triển mạnh vùng nguyên liệu. Ngoài các nhà máy đã đầu tư tại Nga, mới nhất, Indonesia đang mở đường cho doanh nghiệp của chúng tôi sang đó”, ông Long chia sẻ.

Quy mô thương mại Việt Nam hiện đã vượt 1.000 tỷ USD, trong đó xuất khẩu gần 500 tỷ USD, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái, tư duy hội nhập kinh tế quốc tế cần được chuyển đổi nhanh hơn.

Nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Việt Nam đang đứng trước bước chuyển mới về nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nền tảng là mạng lưới 18 FTA sau gần 40 năm đổi mới. Quy mô xuất nhập khẩu dự kiến chinh phục mốc 1.200 tỷ USD vào cuối năm nay, trong đó xuất khẩu có thể đạt 600 tỷ USD.

Theo đó, doanh nghiệp không chỉ dừng ở gia công hay xuất khẩu hàng hóa đơn thuần, mà cần nâng cao năng lực tự chủ, phát triển thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và khẳng định vị thế bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Những năm qua, Việt Nam đã có một số doanh nghiệp điển hình đi ra thế giới thành công, như Viettel đầu tư tại 10 thị trường, dẫn đầu thị phần tại 7 thị trường, doanh thu quốc tế năm 2025 khoảng 3,3 tỷ USD; FPT đạt hơn 35.000 tỷ đồng doanh thu công nghệ thông tin ở nước ngoài, hợp đồng ký mới vượt 1,5 tỷ USD, trong đó Nhật Bản và Mỹ là những thị trường chủ lực.

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe từ các nhà mua hàng toàn cầu, gia tăng các tiêu chuẩn kỹ thuật, các doanh nghiệp xuất khẩu thành công bằng thương hiệu Việt cho rằng, “hộ chiếu xanh” cho sản phẩm xuất khẩu chính là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua các rào cản quốc tế, mở rộng đơn hàng và đi xa hơn.

Đưa 1.000 doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới

Theo chương trình "Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới” đang được Bộ Công thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai, trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng kế hoạch vươn ra quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp.

Chương trình cũng hướng tới hỗ trợ chuyên sâu 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó có tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược của Việt Nam. Qua đó, doanh nghiệp Việt có thể vươn ra thế giới bằng chính sản phẩm, trí tuệ và thương hiệu của mình, thay vì chỉ tham gia vào các khâu gia công.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử, trong đó ít nhất 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

“Hành trình đưa hàng hóa và thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới (Go Global) không thể chỉ dựa vào sự bứt phá ngắn hạn, mà đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, kiên trì và năng lực cạnh tranh dài hạn”.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương)

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết, điểm mới trong định hướng Go Global là hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn con đường quốc tế hóa phù hợp với năng lực và nguồn lực của mình.

Theo định hướng này, vươn ra thế giới không chỉ là đưa hàng hóa ra nước ngoài, mà còn là quá trình nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo và từng bước tham gia những khâu tạo ra giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Câu hỏi của giai đoạn tới không đơn thuần là xuất khẩu thêm được bao nhiêu, mà là doanh nghiệp Việt Nam giữ vai trò nào trong chuỗi giá trị, sở hữu những thương hiệu nào và hiện diện đến đâu trên không gian thị trường toàn cầu”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Bên cạnh các kênh xuất khẩu truyền thống, thương mại điện tử xuyên biên giới cũng được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược của TikTok Shop, đồng thời là Giám đốc dự án “Beyond Vietnam - Hàng Việt cất cánh” cho biết, nền tảng này sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp cận hai thị trường lớn là Trung Quốc và Mỹ.

“Hiện, TikTok Shop tại Mỹ đã có hơn 200 triệu người dùng mỗi tháng. Năm 2025, tổng giá trị hàng hóa giao dịch của TikTok Shop Mỹ tăng trưởng 80% so với năm trước, cho thấy sức tăng trưởng và tiềm năng rất lớn tại thị trường này. Còn tại Trung Quốc, thương mại điện tử phát triển thần tốc, hơn 80% người dùng Trung Quốc quan tâm tới hàng hóa nước ngoài, trong đó có hàng hóa do các doanh nghiệp Việt Nam cung ứng, đó là lợi thế cho các doanh nghiệp Việt đi ra nước ngoài”, bà Tân chia sẻ.

Dẫn chứng thêm về sức hút của thị trường tỷ dân, đại diện TikTok Shop thông tin, quy mô thương mại qua livestream tại Trung Quốc đạt hơn 6.000 tỷ nhân dân tệ.

Theo đại diện TikTok Shop, thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ dành cho các tập đoàn lớn, mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. TikTok Shop đang làm việc với nhiều doanh nghiệp thuộc các quy mô khác nhau, trong đó có các tập đoàn trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) như Vifon, Nutifood và một số doanh nghiệp khác.

Để xuất khẩu thành công qua kênh thương mại điện tử, doanh nghiệp được khuyến nghị cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực vận hành, lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng thị trường, bảo đảm các yêu cầu pháp lý, thiết lập gian hàng và đầu tư xây dựng nội dung, video ngắn, livestream.

Hải Yến
Từ khóa:
hộ chiếu xanh doanh nghiệp việt vươn ra toàn cầu xuất khẩu thị trường thế giới

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