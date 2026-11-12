Doanh nghiệp

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tùng Linh

Tùng Linh

15:05 | 12/11/2026
(TBTCO) - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự thay đổi từ cả phía cung ứng và tiếp nhận vốn.
aa

Nhiều chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra ngày 12/11, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho biết, việc sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng tạo ra 3 thay đổi mang tính căn cơ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là sử dụng phiếu hỗ trợ (voucher) để hỗ trợ đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp, gắn với chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành (CEO). Theo TS. Cấn Văn Lực, hoạt động đào tạo cần có yêu cầu về chứng chỉ, kết quả cụ thể, qua đó nâng cao năng lực điều hành của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đào tạo, các chính sách tài chính cũng được thúc đẩy nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 đã đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, TS. Cấn Văn Lực đề cập những chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, trong đó có hỗ trợ lãi suất khoảng 2% cho chuyển đổi xanh và hỗ trợ một phần chi phí đầu tư công nghệ tại một số địa phương.

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
TS. Cấn Văn Lực chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027. Ảnh: VietnamBiz

Những định hướng mới này tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, mở rộng tiếp cận vốn và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ. Theo Ngân hàng Nhà nước, chương trình cho vay ưu đãi hướng tới các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được triển khai. Cập nhật vào đầu tháng 10/2026, có 19 ngân hàng đăng ký tham gia với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng. Trong đó, 10 ngân hàng đã giải ngân cho khoảng 12.900 lượt khách hàng, với dư nợ đạt 18.600 tỷ đồng. Dù quy mô chương trình tương đối lớn, số dư tín dụng thực tế còn khá khiêm tốn so với hạn mức đăng ký, đặt ra yêu cầu cải thiện khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn.

Cần nỗ lực từ cả hai phía

Theo TS. Cấn Văn Lực, việc tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ liên quan đến vốn, mà còn bao gồm đất đai, công nghệ, lao động và năng lực quản trị.

“Câu chuyện tiếp cận các nguồn lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa có rất nhiều vấn đề cần bàn đến, từ đất đai, vốn, tài nguyên, khoa học công nghệ đến lao động. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cần thay đổi cách thức hoạt động. Khi Đảng và Chính phủ đã tạo điều kiện, kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển, doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm thượng tôn pháp luật, hoạt động công khai và minh bạch”, TS. Cấn Văn Lực cho hay.

Đáng chú ý, ông Lực nhấn mạnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đa dạng hóa các nguồn tài chính, thay vì chỉ tập trung vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Một kênh vốn còn ít được doanh nghiệp quan tâm là cho thuê tài chính. Đây là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn phù hợp với nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị mà không nhất thiết đòi hỏi tài sản thế chấp riêng. Cùng đó, doanh nghiệp cũng cần từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, đáp ứng các điều kiện để huy động vốn từ những kênh khác, kể cả thị trường chứng khoán.

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Các diễn giả thảo luận tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027. Ảnh: VietnamBiz

Ở góc độ thị trường vốn, theo ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Đầu tư cấp cao Manulife Investments Việt Nam, có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được cấp nhiều tín dụng hơn.

Đầu tiên, theo ông, với yêu cầu giảm lãi suất hiện tại, mức độ rủi ro và tính minh bạch của nhóm doanh nghiệp này so với các doanh nghiệp lớn, có lịch sử hoạt động lâu năm chính là yếu tố đang cản trở khả năng tiếp cận. Rủi ro cao khiến ngân hàng phải đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn, dẫn đến việc triển khai trên thực tế cũng rất ngặt nghèo. Thứ hai, chi phí tín dụng cao đặt ra câu hỏi về mức lãi suất hiện tại với với những tổn thất có thể phát sinh.

Để giải quyết vấn đề này, ông Hải cho rằng, cần có cơ chế hỗ trợ, như bảo lãnh tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc cơ chế hạch toán kế toán phù hợp cho các ngân hàng đối với những khoản vay thuộc nhóm này.

Mục tiêu là bảo đảm các khoản vay có khả năng thu hồi. Dù không nhất thiết thu hồi được toàn bộ, nhưng phần lớn nguồn vốn có thể tiếp tục được quay vòng để cho các doanh nghiệp khác vay, từ đó tạo ra được dòng chảy tài chính bền vững./.

Tiếp tục chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 10/11/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, các quy định về ưu đãi thuế được chỉnh lý theo hướng dự thảo luật chỉ quy định nguyên tắc, còn những ưu đãi cụ thể được đưa vào các dự án luật thuế liên quan.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất, dự thảo bổ sung yêu cầu địa phương công khai quỹ đất, giá thuê trước và sau hỗ trợ; khoản hỗ trợ được khấu trừ trực tiếp vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán. Đối với mua sắm công, dự thảo tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện tỷ lệ tối thiểu 20% tổng giá trị mua sắm từ ngân sách nhà nước dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục làm rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ chế cấp và quyết toán phiếu hỗ trợ, tính khả thi của chính sách thuế, mặt bằng và mua sắm công; đồng thời tránh chồng chéo với các chính sách hiện hành.
Tùng Linh
Từ khóa:
smes doanh nghiệp

Bài liên quan

VGL Forum 2026: Huy động nguồn lực toàn cầu, mở "cửa ngõ" tăng trưởng cho Việt Nam đến năm 2045

VGL Forum 2026: Huy động nguồn lực toàn cầu, mở "cửa ngõ" tăng trưởng cho Việt Nam đến năm 2045

Infographics: 10 tháng, TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 27,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Infographics: 10 tháng, TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 27,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Chính phủ đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Chính phủ đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Dành cho bạn

Giá dầu thế giới ngày 12/11 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 12/11 quay đầu giảm nhẹ

Xử lý lỗi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

Xử lý lỗi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

Điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn

Điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 12/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Chủ tịch Quốc hội: Nâng tầm hoạt động giám sát để thực chất hơn, sắc bén hơn

Chủ tịch Quốc hội: Nâng tầm hoạt động giám sát để thực chất hơn, sắc bén hơn

Đọc thêm

Infographics: 9 tháng, TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 25.600 doanh nghiệp thành lập mới

Infographics: 9 tháng, TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 25.600 doanh nghiệp thành lập mới

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, 9 tháng năm 2026, thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 25.600 doanh nghiệp thành lập mới; vốn đăng ký 499.900 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.
VEFTA mở rộng thị trường, doanh nghiệp chuẩn bị để đón ưu đãi

VEFTA mở rộng thị trường, doanh nghiệp chuẩn bị để đón ưu đãi

(TBTCO) - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường có sức mua cao, với hơn 90% số dòng thuế được các nước EFTA xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Để biến ưu đãi thuế quan thành lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng quy tắc xuất xứ và các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
Hải quan thúc đẩy quản lý rủi ro, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản

Hải quan thúc đẩy quản lý rủi ro, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản

Trước kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản khai thác phục vụ chế biến, xuất khẩu, Cục Hải quan định hướng tăng quản lý theo rủi ro, hậu kiểm, đồng thời thúc đẩy thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.
Việt Nam - Trung Quốc tăng kết nối Hải quan, giảm chi phí thương mại

Việt Nam - Trung Quốc tăng kết nối Hải quan, giảm chi phí thương mại

(TBTCO) - Tăng cường kết nối dữ liệu, hiện đại hóa cửa khẩu và mở rộng cơ chế doanh nghiệp ưu tiên là những hướng hợp tác được Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đặt ra, nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và bảo đảm kiểm soát hiệu quả hàng hóa xuyên biên giới.
Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày

Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày

(TBTCO) - Trước kiến nghị của Hiệp hội Rau quả Việt Nam về thiết lập cơ chế “Luồng xanh” cho nông sản tươi, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị ưu tiên thông quan nhanh trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ; hạn chế ùn tắc, bảo đảm chất lượng hàng hóa và giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng

(TBTCO) - Với số thu 447.362 tỷ đồng sau 10 tháng/2026 đạt 99,2% dự toán năm, ngành Hải quan đang tiến sát mục tiêu thu ngân sách năm 2026. Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao, trong đó chú trọng thu ngân sách trong hai tháng cuối năm.
Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tăng cường phân tích rủi ro, kiểm tra xuất xứ, nhãn hàng hóa và trị giá đối với cấu kiện thép, nhà tiền chế nhập khẩu, đặc biệt là các lô hàng có dấu hiệu khai báo giá thấp bất thường, nhằm ngăn gian lận thương mại và chống thất thu ngân sách.
Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

(TBTCO) - Với tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp quá hạn hơn 47,29 tỷ đồng, 5 doanh nghiệp vừa bị Hải quan Bắc Ninh áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng cách phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng để thu hồi nợ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Stavian ED thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng cho khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc

Stavian ED thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng cho khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc

Cắt giảm tối đa thủ tục, hậu kiểm chặt chẽ - cú hích mới cho thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán

Cắt giảm tối đa thủ tục, hậu kiểm chặt chẽ - cú hích mới cho thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao 155 triệu đồng hỗ trợ 4 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao 155 triệu đồng hỗ trợ 4 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

Hoàn thuế giá trị gia tăng đã đạt 99% dự toán, tăng mạnh so với cùng kỳ

Hoàn thuế giá trị gia tăng đã đạt 99% dự toán, tăng mạnh so với cùng kỳ

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính

Infographics: 10 tháng, thu thuế thương mại điện tử đạt gần 241,22 nghìn tỷ đồng

Infographics: 10 tháng, thu thuế thương mại điện tử đạt gần 241,22 nghìn tỷ đồng

Gỡ ách tắc trong thực hiện, phấn đấu "về đích" mục tiêu giải ngân đầu tư công

Gỡ ách tắc trong thực hiện, phấn đấu "về đích" mục tiêu giải ngân đầu tư công

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 10 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 10 tháng năm 2026

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản