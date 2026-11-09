Thuế - Hải quan

Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
18:22 | 09/11/2026
(TBTCO) - Với tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp quá hạn hơn 47,29 tỷ đồng, 5 doanh nghiệp vừa bị Hải quan Bắc Ninh áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng cách phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng để thu hồi nợ.
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Hải quan Bắc Ninh (Chi cục Hải quan khu vực V) vừa ban hành 5 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với 5 doanh nghiệp có khoản nợ thuế quá hạn. Các quyết định được ban hành ngày 29/10/2026, yêu cầu các ngân hàng liên quan phong tỏa, trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản
Ảnh tư liệu minh hoạ

Đáng chú ý, Công ty Ngôi Sao (TNHH), mã số thuế 2300174508, địa chỉ tại phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, bị cưỡng chế số tiền hơn 41,62 tỷ đồng theo Quyết định số 1105/QĐ-HQBN. Hải quan Bắc Ninh yêu cầu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) phong tỏa, trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để thu hồi khoản nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp quá hạn.

Tiếp đó, Công ty TNHH Đức Thúy (mã số thuế 2300236641, địa chỉ tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) bị cưỡng chế hơn 3,79 tỷ đồng theo Quyết định số 1110/QĐ-HQBN. Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Tiên Sơn được yêu cầu phong tỏa, trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện quyết định cưỡng chế.

Ba doanh nghiệp còn lại bị áp dụng biện pháp cưỡng chế gồm:

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng Tràng An bị cưỡng chế hơn 1,01 tỷ đồng theo Quyết định số 1116/QĐ-HQBN; Công ty TNHH Đầu tư và xuất nhập khẩu Anh Minh bị cưỡng chế gần 444 triệu đồng theo Quyết định số 1114/QĐ-HQBN; Công ty cổ phần Traenco Việt Nam bị cưỡng chế hơn 420 triệu đồng theo Quyết định số 1115/QĐ-HQBN.

Trong đó, hai doanh nghiệp Tràng An và Anh Minh có tài khoản mở tại VietinBank; Công ty cổ phần Traenco Việt Nam có tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Hoàng Mai. Các ngân hàng được yêu cầu thực hiện phong tỏa, trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản thu ngân sách của Hải quan Bắc Ninh tại Kho bạc Nhà nước khu vực VI.

Theo các quyết định, trường hợp số dư tài khoản của doanh nghiệp không đủ để thực hiện toàn bộ số tiền cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải trích số tiền hiện có sau khi trừ số dư tối thiểu để duy trì tài khoản. Đồng thời, tiếp tục theo dõi và trích số tiền phát sinh trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định cưỡng chế có hiệu lực.
Song Linh
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