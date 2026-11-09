Nâng cấp ứng dụng eTax Mobile: Minh bạch thông tin, tăng tiện ích cho người nộp thuế

Kênh nộp thuế 24/7 ngay trên điện thoại di động

Chia sẻ về trải nghiệm sử dụng ứng dụng eTax Mobile trong thực hiện nghĩa vụ thuế, chị Hương Ly (Hà Nội) cho biết, thời gian đầu sử dụng eTax Mobile cũng còn khá lúng túng. Tuy nhiên, khi sử dụng thành thạo, eTax Mobile hỗ trợ khá nhiều cho người nộp thuế. “Hiện nay tôi có thể nộp thuế 24/7 ngay trên điện thoại di động. Thao tác nộp tiền thuế cũng chỉ mất vài phút qua tài khoản ngân hàng” - chị Ly thông tin.

Theo chị Ly, sử dụng thành thạo eTax Mobile thực hiện nghĩa vụ thuế nhẹ nhàng hơn, giúp người nộp thuế xóa bỏ được tâm lý “ngại thủ tục thuế”. Việc thực hiện nghĩa vụ thuế hiện nay đã công khai, minh bạch và thuận tiện hơn rất nhiều. Đây thực sự là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế.

Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh - Ảnh: TN

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Cục Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác hỗ trợ người nộp thuế. Trong đó, từ tháng 12/2025, Cục Thuế đã triển khai hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ người nộp thuế (tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile) giúp người nộp thuế tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế. Đến tháng 7/2026, Cục Thuế tiếp tục nâng cấp hệ thống, bổ sung chức năng khai Tờ khai mẫu 01/CNKD có sự hỗ trợ, hướng dẫn bằng AI.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện chính sách, pháp luật thuế theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu “đẩy mạnh phát triển, triển khai,

sử dụng AI trong quản lý thuế, hải quan và kho bạc nhà nước”, Cục Thuế thông báo triển khai chức năng hỏi đáp chính sách thuế chuyên sâu trên hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ người nộp thuế.

Theo ông Phạm Quang Toàn - Trưởng Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế), chức năng Chatbot AI - Hỗ trợ người nộp thuế giúp người nộp thuế tra cứu nhanh, chính xác dữ liệu của mình như nợ thuế, cưỡng chế, tạm hoãn xuất nhập cảnh cho đến quyết toán thuế hay thông tin người phụ thuộc,…

Chatbot AI còn hướng dẫn và dẫn dắt người nộp thuế (cụ thể là hộ kinh doanh) lập tờ khai cá nhân kinh doanh hoàn toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên như: hỏi gì đáp đấy, làm đến đâu hướng dẫn đến đó. Nhờ vậy, những thao tác nghiệp vụ vốn phức tạp trở nên đơn giản hơn rất nhiều, đặc biệt dành cho hộ mới ra kinh doanh khi chưa rõ phải khai theo mẫu nào, khai kỳ tháng hay quý, ngành nghề mình kinh doanh thuộc nhóm nào...

Phục vụ tối đa cho người nộp thuế

Không dừng lại ở việc hỏi đáp đơn thuần, Chatbot AI còn giúp người nộp thuế hỏi đáp các quy định chính sách pháp luật thuế, với các tính năng chính như: Tiếp nhận và trả lời các câu hỏi về chính sách thuế, phí, lệ phí, hóa đơn và các văn bản thuộc lĩnh vực thuế (Luật, Nghị định, Thông tư,…). Câu trả lời được trình bày thân thiện, dễ hiểu, có dẫn chiếu cụ thể đến điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật liên quan (bao gồm cả văn bản gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung). Các điều, khoản dẫn chiếu được gắn liên kết trực tiếp trong câu trả lời để người nộp thuế mở xem chi tiết nội dung từng điều, khoản hoặc toàn văn văn bản liên quan.

Đặc biệt, Chatbot AI còn hỗ trợ hỏi đáp bằng tiếng Việt và tiếng Anh bằng hình thức nhập bằng chữ hoặc giọng nói; tự động nhận diện ngôn ngữ của người hỏi để trả lời bằng ngôn ngữ tương ứng.

Chia sẻ thêm về những điểm mới đáng chú ý về giao diện, chức năng của bản nâng cấp eTax Mobile, ông Phạm Quang Toàn cho biết, ở phiên bản eTax Mobile 3.4.2, điểm mà người nộp thuế dễ nhận thấy nhất chính là Trang chủ. eTax Mobile được thiết kế lại khu vực “Tổng quan” theo hướng trực quan, hiện đại hơn ngay khi đăng nhập, người nộp thuế có thể theo dõi tập trung toàn bộ các thông tin thiết yếu của mình, không phải tìm kiếm qua nhiều bước như trước.

Điểm mới quan trọng nữa đó là cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh. Ông Toàn cho biết, nếu người nộp thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh, trạng thái và chi tiết quyết định sẽ hiển thị ngay trên màn hình Tổng quan, kèm theo chức năng tải thông báo về máy. Còn nếu không có thông tin phát sinh thì hệ thống tự động ẩn đi, để giao diện luôn gọn gàng.

Bên cạnh đó, eTax Mobile cũng được bổ sung một số chức năng tương tác và tra cứu mới. Theo đó, người nộp thuế có thể gửi phản hồi ngay tại màn hình “Thông tin nghĩa vụ thuế” nếu phát hiện sai sót, để cơ quan thuế xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, ứng dụng eTax Mobile cũng cho phép tra cứu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngay trên màn hình Tổng quan. Riêng màn hình tra cứu nghĩa vụ thuế được điều chỉnh lại: chỉ hiển thị các khoản nộp đã được xác nhận, lược bỏ các khoản đang chờ xử lý, để người nộp thuế không bị nhầm lẫn.

Đặc biệt ở bản nâng cấp lần này, eTax Mobile thêm mới tính năng xác nhận thông báo lệ phí trước bạ phương tiện. Cụ thể, ông Phạm Quang Toàn cho biết, trên eTax Mobile tại phiên bản nâng cấp đợt 2 ngày 20/9/2026, ngành Thuế đã thêm mới tính năng xác nhận thông báo lệ phí trước bạ phương tiện. Theo đó, ngay sau khi mua xe, hệ thống tự động tính lệ phí trước bạ và gửi thông báo đến người nộp thuế qua ứng dụng để tra cứu, xác nhận và nộp thuế ngay; hồ sơ sau đó được chuyển tự động sang cơ quan Công an phục vụ cấp biển số, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi tối đa trải nghiệm cho người nộp thuế.