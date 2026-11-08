Tài chính

DATC khởi công dự án “Nhà ở kết hợp văn phòng làm việc” tại trung tâm Thủ đô

22:09 | 08/11/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) mới đây đã tổ chức khởi công Dự án “Nhà ở kết hợp văn phòng làm việc” tại số 6A Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Đây là dấu mốc tiếp theo trong lộ trình đầu tư, phát triển cơ sở vật chất của DATC tại các địa bàn trọng điểm.
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Tham dự Lễ khởi công vào tháng 10/2026 vừa qua có ông Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC; ông Phạm Mạnh Thường, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc DATC; cùng đại diện nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và các đơn vị chuyên môn của Công ty. Buổi lễ được tổ chức sau khi DATC hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định. Ngay sau Lễ khởi công, công trình chính thức chuyển sang giai đoạn thi công.

DATC khởi công dự án “Nhà ở kết hợp văn phòng làm việc” tại trung tâm Thủ đô
Dự án tại số 6A Trần Quốc Toản là dấu mốc tiếp theo trong lộ trình đầu tư, phát triển cơ sở vật chất của DATC tại cả ba miền.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 96 m² và đã được UBND phường Cửa Nam cấp giấy phép xây dựng. Theo thiết kế, công trình gồm 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và tum thang, với tổng diện tích sàn xây dựng 729,20 m². Tổng mức đầu tư của dự án gần 20 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn vốn của Công ty.

Tọa lạc tại khu vực trung tâm Thủ đô, công trình được đầu tư theo mô hình nhà ở kết hợp văn phòng, qua đó góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và tối ưu công năng sử dụng. Không chỉ phục vụ nhu cầu hoạt động nội bộ, công trình còn góp phần hoàn thiện diện mạo cơ sở vật chất, xây dựng hình ảnh DATC ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại tại Thủ đô và khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Duy Thịnh và Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường nhấn mạnh ý nghĩa của dự án trong định hướng phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất của Công ty. Lãnh đạo DATC yêu cầu nhà thầu và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chấp hành quy định của chính quyền địa phương. Đặc biệt, do công trường nằm tại khu vực trung tâm, nơi có mật độ dân cư và lưu lượng giao thông phức tạp, các đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại cùng các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội trong suốt quá trình triển khai. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định, an toàn, thuận lợi, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự án tại số 6A Trần Quốc Toản là dấu mốc tiếp theo trong lộ trình đầu tư, phát triển cơ sở vật chất của DATC tại cả ba miền. Trước đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của DATC tại số 154 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã hoàn thành, được bàn giao đưa vào sử dụng và hoàn tất công tác phê duyệt quyết toán. Tại TP. Đà Nẵng, Dự án văn phòng làm việc tại số 73 Quang Trung, phường Hải Châu đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi chính thức đi vào hoạt động. Ban Quản lý và Khai thác tài sản (QLKTTS) là đầu mối triển khai các dự án, đồng thời phối hợp với các ban chuyên môn, đơn vị tư vấn và nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục và tổ chức thực hiện. Sau công trình tại Hà Nội, DATC sẽ có hệ thống trụ sở, văn phòng tại ba thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, DATC sẽ triển khai cơ chế hoạt động và quản lý tài chính theo Nghị định số 358/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Công ty chú trọng tối ưu hóa, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản được giao nhằm phát triển cơ sở vật chất, phục vụ nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh. Theo định hướng này, DATC sẽ tiếp tục đầu tư các dự án trụ sở, văn phòng làm việc, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Trụ sở chính, các chi nhánh và trung tâm trực thuộc, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong thời gian tới.

PV
Từ khóa:
công ty tnhh mua bán nợ việt nam (datc) lễ khởi công

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