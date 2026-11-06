Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc)

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
18:07 | 06/11/2026
(TBTCO) - Ngày 6/11/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) do ông Kim Dong Wook - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán, Samsung Điện tử làm Trưởng đoàn.
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Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chúc mừng những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Samsung thời gian qua, đặc biệt là việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ cao. Đồng thời, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tập đoàn Samsung đã tin tưởng lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư và tiếp tục gắn bó lâu dài.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Khẳng định sự coi trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Samsung cũng như các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả tại Việt Nam, trên tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Thông tin về tình hình hoạt động của tập đoàn, ông Kim Dong Wook - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán, Samsung Điện tử cho biết, nhờ nhu cầu chất bán dẫn tăng theo đà lan rộng của AI toàn cầu, Samsung Electronics tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh ổn định.

Ở mảng sản phẩm hoàn chỉnh như điện thoại thông minh, ti vi, đồ gia dụng, Công ty đang ứng phó với chi phí tăng và cạnh tranh toàn cầu bằng cách tập trung vào sản phẩm cao cấp và sản phẩm tích hợp công nghệ AI để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu phát triển (R&D) và cơ sở hạ tầng nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng trong tương lai.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc)
Ông Kim Dong Wook - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán, Samsung Điện tử

Về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, lãnh đạo Samsung cho biết, nhờ các dòng sản phẩm điện thoại thông minh chiến lược ra mắt trong nửa đầu và nửa cuối năm nay được thị trường toàn cầu ưa chuộng, sản lượng sản xuất của pháp nhân tại Việt Nam đã tăng lên. Tính đến cuối tháng 10, cả doanh thu và kim ngạch xuất khẩu đều duy trì mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước. Từ nay cho đến cuối năm, Samsung Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức cùng trụ sở chính và toàn thể cán bộ nhân viên để đạt kết quả tốt.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc)
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trao đổi về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư, hướng tới xây dựng các chính sách ưu đãi có tính cạnh tranh nhằm thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch và chuyển đổi số.

Đặc biệt, chính sách thu hút đầu tư sẽ chú trọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, qua đó nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc)
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, ông Kim Dong Wook cùng thành viên đoàn công tác hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Mạnh Tuấn

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, duy trì sự ổn định, minh bạch và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn Samsung tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tiến độ đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới./.

Tấn Minh
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