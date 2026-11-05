Thị trường

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

06:20 | 05/11/2026
Sau chuỗi ngày giảm liên tục, sáng nay (5/11) giá heo hơi đã trở lại nhịp điều chỉnh tăng mạnh mẽ tại nhiều địa phương miền Bắc và một số địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên.
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Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh
Giá heo hơi hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận đợt tăng giá đáng chú ý sau nhiều phiên liên tiếp duy trì ở vùng thấp. Hàng loạt địa phương điều chỉnh tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá thu mua toàn khu vực lên khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Trong đó, Ninh Bình là địa phương có mức tăng mạnh nhất, thêm 4.000 đồng/kg so với phiên trước, từ 43.000 đồng/kg lên 47.000 đồng/kg. Cùng đạt mức 47.000 đồng/kg còn có Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Các địa phương Lạng Sơn, Quảng Ninh và Phú Thọ cũng ghi nhận mức tăng từ 2.000 đồng/kg trở lên. Trong khi đó, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La hiện giao dịch ở mức 45.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Những địa phương còn lại duy trì mức giá nằm trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng xuất hiện tín hiệu tăng giá, dù mức điều chỉnh còn tương đối hạn chế.

Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa giá thu mua tại hai địa phương lên mức 44.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh, thành phố còn lại tiếp tục giữ giá ổn định.

Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, đạt 46.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng tiếp theo với mức 45.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Khánh Hòa cùng ghi nhận mức giá 44.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục duy trì mức 43.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trên phạm vi cả nước.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định. Giá thu mua toàn khu vực hiện dao động từ 44.000 - 46.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 46.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam.

Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau cùng duy trì giá 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng tại miền Bắc và một số địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên, trong khi thị trường miền Nam tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 43.000 - 47.000 đồng/kg, trong đó miền Bắc đang giữ mức giao dịch cao nhất./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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