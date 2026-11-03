Ngày 3/11: Giá heo hơi đã tạm ngừng đà giảm

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt ổn định tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động mới tại bất kỳ địa phương nào. Giá thu mua toàn khu vực tiếp tục dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá 45.000 đồng/kg được duy trì tại 8 tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên. Đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc trong phiên giao dịch đầu tuần.

Trong khi đó, 6 địa phương gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 44.000 đồng/kg. Riêng Ninh Bình duy trì mức 43.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng đồng loạt đi ngang sau những phiên giảm liên tiếp trước đó. Theo khảo sát, giá thu mua toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Trong đó, mức 43.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại 8 địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận trên phạm vi cả nước.

Tại Khánh Hòa, giá heo hơi duy trì ở mức 44.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 45.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng duy trì giá 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không ghi nhận bất kỳ điều chỉnh mới nào. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng giữ mức 46.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam và cũng là mức cao nhất cả nước. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau duy trì giá 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Đáng chú ý, trong tuần trước, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận mức giảm tới 4.000 đồng/kg, từ 50.000 đồng/kg xuống còn 46.000 đồng/kg.

Trong những ngày đầu tháng 11, diễn biến giá heo hơi sẽ tiếp tục phụ thuộc vào lượng heo xuất bán và nhu cầu thu mua trên thị trường. Nếu nguồn cung duy trì ở mức cao trong khi sức mua chưa cải thiện, giá heo hơi có thể tiếp tục chịu sức ép. Dù đà giảm đã tạm ngừng nhưng chưa có đủ cơ sở để khẳng định giá heo hơi đã chạm đáy hoặc sắp bước vào chu kỳ phục hồi./.