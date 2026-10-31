Thị trường

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

06:20 | 31/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (31/10) tiếp tục lao dốc tại nhiều địa phương trên cả 3 miền, với giá đáy hôm sau lại thấp hơn hôm trước. Giá giao dịch bình quân toàn quốc hiện chỉ còn 43.000 - 46.000 đồng/kg.
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Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại 6 địa phương gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên. Mức điều chỉnh phổ biến là 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua toàn khu vực về khoảng 44.000 - 45.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Hưng Yên và Lai Châu cùng ở mức 45.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch quanh mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Đáng chú ý, Lai Châu giảm từ 46.000 đồng/kg xuống còn 45.000 đồng/kg, khiến miền Bắc không còn địa phương nào duy trì mức giá trên 45.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại ba địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng.

Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm từ 44.000 đồng/kg xuống còn 43.000 đồng/kg. V Tại Tây Nguyên, Lâm Đồng giảm xuống còn 46.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng giảm tại 5 địa phương, với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm từ 47.000 đồng/kg xuống còn 46.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nam Bộ, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 44.000 đồng/kg, ngang với An Giang. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục giữ giá 45.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước hôm nay ghi nhận điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương ở cả 3 miền, trong đó khu vực miền Bắc giảm trên diện rộng hơn so với miền Trung và miền Nam. Khảo sát mới nhất cho thấy, heo hơi trên cả nước đang được các thương lái thu mua với giá trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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