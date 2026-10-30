Doanh nghiệp và địa phương "bắt nhịp" đưa bảo hiểm nông nghiệp vào mùa vụ mới

Mở rộng không gian bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 30/10, tại TP. Cần Thơ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Cần Thơ và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 346/2026/NĐ-CP ngày 5/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp (Nghị định 346).

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trao đổi, làm rõ những điểm mới của chính sách bảo hiểm nông nghiệp với các doanh nghiệp. Ảnh Hải Băng.

Đánh giá kết quả triển khai Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, ông Bùi Thanh Hải, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, sau khi Nghị định 58 được ban hành đến nay, đối với các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp mang tính thương mại, đã có 19/32 doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép triển khai bảo hiểm nông nghiệp, với doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 400 tỷ đồng. Dư địa phát triển bảo hiểm nông nghiệp vẫn còn rất lớn.

Để khai thác dư địa này, ông Bùi Thanh Hải nhấn mạnh, Nghị định 346 đã có những điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp bảo hiểm trong việc xây dựng, thiết kế và phát triển sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp.

Cụ thể, bỏ thủ tục phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Bên cạnh đó, bãi bỏ điều kiện hiện diện tại địa bàn và quy định về doanh nghiệp đứng đầu đồng bảo hiểm, qua đó, giảm điều kiện kinh doanh và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp.

Ông Bùi Thanh Hải, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ đánh giá bước đột phá liên quan đến cơ sở dữ liệu phục vụ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng, quản lý và chia sẻ. Quy định này được kỳ vọng mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm và nhà tái bảo hiểm trong việc nghiên cứu, thu thập dữ liệu, làm cơ sở xây dựng các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với bảo hiểm theo chỉ số, ông Hải cho biết, Nghị định bổ sung các quy định về nguồn dữ liệu, đơn vị cung cấp và cách công bố dữ liệu, để bên mua bảo hiểm có thể chủ động tra cứu và tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

“Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, toàn vẹn của dữ liệu. Việc công khai phải được duy trì tối thiểu 5 năm, bảo đảm khả năng truy vết, rà soát và theo dõi khi cần thiết”, lãnh đạo Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ nêu rõ.

Nguồn: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng từ 90% lên 95%; đối với cá nhân, hộ gia đình khác tăng từ 20% lên 50%; còn tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 30%. Theo ông Hải, các mức hỗ trợ này khá tương đồng với mức trung bình trên thế giới.

“Chúng tôi cũng không đề xuất mức 100% vì phải bảo đảm trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, của người nông dân trong việc quản trị rủi ro”, ông Hải nêu rõ.

Cùng với việc nâng mức hỗ trợ, Nghị định mở rộng đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm sang các cây trồng, vật nuôi, thủy sản và cây lâm nghiệp chính, chủ lực thuộc danh mục do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương công bố.

Danh mục rủi ro thiên tai, dịch bệnh cũng được hỗ trợ cũng được cập nhật theo quy định của pháp luật chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai khi có sự điều chỉnh, thay đổi của pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Điểm thay đổi rõ nét nhất là không còn yêu cầu riêng về việc thiên tai, dịch bệnh phải được cơ quan nhà nước công bố hoặc xác nhận để được thực hiện bồi thường, hỗ trợ...

Doanh nghiệp năng động, địa phương sớm “chốt” danh mục hỗ trợ

Để triển khai chính sách hiệu quả, tại Hội nghị, ông Phạm Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khuyến nghị, các doanh nghiệp bảo hiểm cần triển khai đồng bảo hiểm sao cho hiệu quả, tránh trường hợp cạnh tranh, giảm phí bảo hiểm, nhưng khi xảy ra tổn thất rất lớn thì doanh nghiệp lại không có đủ năng lực tài chính để chi trả. Địa phương sẽ lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín, bảo đảm chất lượng phục vụ và quyền lợi chi trả cho khách hàng.

Từ góc độ doanh nghiệp bảo hiểm, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh cho rằng, Nghị định 346 đã tạo ra cơ chế chính sách rất thông thoáng, cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xây dựng sản phẩm, thuận lợi hơn trong quá trình triển khai, nhanh chóng bồi thường cho người nông dân.

Để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, theo ông Ngọc Anh, các doanh nghiệp bảo hiểm cần năng động hơn, đi đến từng người dân, hộ dân, để cho các hộ dân được hiểu về sản phẩm bảo hiểm.

Đồng thời, các cơ quan, ban, ngành cũng cần nắm rõ và phối hợp triển khai chính sách một cách thông suốt, nhanh chóng, để người dân sớm được hưởng lợi và các sản phẩm bảo hiểm thực sự mang lại giá trị thiết thực.

Cùng quan điểm, ông Đỗ Hoàng Phương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đánh giá, Nghị định 346 đã tạo nền tảng cho việc xây dựng một hệ sinh thái bảo hiểm nông nghiệp hiện đại, góp phần bảo vệ sinh kế người dân và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để hiện thực hóa những cơ hội từ chính sách mới, ông Phương mong muốn các địa phương sớm ban hành danh mục đối tượng, địa bàn và các loại rủi ro được hỗ trợ, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của từng địa phương, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm phát triển sản phẩm ngay từ những vụ sản xuất tới.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm, bảo đảm chính sách được triển khai nhất quán, hiệu quả trên toàn quốc.

“Các cơ quan chuyên môn hỗ trợ chia sẻ dữ liệu lịch sử về năng suất, về thời tiết, về thiên tai và dịch bệnh, đồng thời từng bước chuẩn hóa hệ thống dữ liệu phục vụ cho bảo hiểm nông nghiệp”, ông Phương bày tỏ.

Lãnh đạo Bảo hiểm Bảo Việt cũng mong các địa phương chuẩn bị nguồn ngân sách và quy trình giải ngân, bảo đảm việc hỗ trợ đóng phí bảo hiểm được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp./.