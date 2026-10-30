Baoviet Fund hợp tác cùng Chứng khoán Phú Hưng, mở rộng cơ hội đầu tư quỹ mở cho nhà đầu tư

Lễ ký kết hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ giữa BaoViet Fund và PHS

Mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng lựa chọn đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở tại trụ sở chính của Baoviet Fund. Theo thỏa thuận, PHS trở thành đại lý phân phối ba quỹ mở do Baoviet Fund quản lý, gồm Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED).

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối của Baoviet Fund, đồng thời thể hiện định hướng đa dạng hóa dịch vụ đầu tư của PHS nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Thông qua sự kết hợp giữa năng lực quản lý quỹ và hệ thống phân phối chứng khoán, hai bên hướng tới việc đưa các sản phẩm đầu tư được quản lý chuyên nghiệp đến gần hơn với nhà đầu tư cá nhân.

Đối với nhà đầu tư, việc tiếp cận các sản phẩm quỹ mở thông qua một công ty chứng khoán quen thuộc mang đến thêm lựa chọn trong quá trình xây dựng danh mục. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động tự giao dịch cổ phiếu, nhà đầu tư có thể cân nhắc phân bổ tài sản vào các quỹ được quản lý theo chiến lược riêng, phù hợp với mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Trong khuôn khổ hợp tác, khách hàng của PHS có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký mua và bán chứng chỉ quỹ của Baoviet Fund trên ứng dụng giao dịch PHS Elite. Việc tích hợp các sản phẩm quỹ mở trên nền tảng giao dịch giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình tiếp cận và thực hiện giao dịch, đồng thời mở rộng khả năng lựa chọn các giải pháp đầu tư bên cạnh những dịch vụ chứng khoán truyền thống.

Ba quỹ mở, ba định hướng đầu tư

Một trong những điểm đáng chú ý của thỏa thuận là sự hiện diện của ba quỹ mở với định hướng đầu tư khác nhau. Từ sản phẩm tập trung vào trái phiếu đến các quỹ đầu tư cổ phiếu theo những chiến lược riêng, danh mục này mang đến cho nhà đầu tư thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chấp nhận biến động của thị trường.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) hướng đến nhóm nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định tương đối của danh mục và có nhu cầu tìm kiếm nguồn thu nhập từ các tài sản thu nhập cố định. Danh mục quỹ tập trung vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp uy tín. Với định hướng đầu tư trái phiếu, BVBF là lựa chọn để nhà đầu tư cân nhắc khi tìm kiếm một cấu phần thu nhập cố định trong danh mục tài sản, trên cơ sở đánh giá rủi ro tín dụng, biến động lãi suất và thời hạn đầu tư phù hợp.

Trong khi đó, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) hướng đến cơ hội tăng trưởng dài hạn thông qua thị trường cổ phiếu. Quỹ tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và tiềm năng phát triển. Năm 2024, BVPF ghi nhận mức tăng trưởng 25,2%. Kết quả này là một dữ kiện tham khảo về hoạt động của quỹ trong giai đoạn đã qua, đồng thời cho thấy vai trò của chiến lược lựa chọn cổ phiếu trong việc tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.

Với Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), chiến lược đầu tư tập trung vào việc chủ động nắm bắt các cơ hội trên thị trường cổ phiếu. Năm 2025, quỹ đạt mức tăng trưởng 36,8%. Định hướng đầu tư năng động giúp quỹ linh hoạt hơn trong việc lựa chọn cơ hội, song cũng đi kèm những biến động đặc thù của thị trường cổ phiếu. Vì vậy, sản phẩm phù hợp để nhà đầu tư tìm hiểu khi có mục tiêu tăng trưởng vốn dài hạn và chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn.

Sự đa dạng về định hướng đầu tư của ba quỹ mở giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn khi cân nhắc phân bổ tài sản. Tùy theo mục tiêu tài chính, thời gian nắm giữ và khả năng chịu đựng rủi ro, nhà đầu tư có thể tìm hiểu từng sản phẩm hoặc cân nhắc kết hợp các loại tài sản khác nhau trong danh mục. Việc lựa chọn cần dựa trên thông tin công bố của quỹ, các tài liệu liên quan và đánh giá phù hợp với hoàn cảnh tài chính của mỗi cá nhân.

Thông qua việc mở rộng mạng lưới phân phối và đa dạng hóa kênh tiếp cận, Baoviet Fund hướng tới việc giúp nhà đầu tư có thêm cơ hội tìm hiểu các giải pháp đầu tư phù hợp với nhu cầu của mình. Trong khi đó, PHS tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong quá trình quản lý tài chính cá nhân.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý quỹ của Baoviet Fund và năng lực phân phối của PHS được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần thúc đẩy thói quen đầu tư có kế hoạch, đa dạng hóa danh mục và hướng tới các mục tiêu tài chính dài hạn. Đây cũng là nền tảng để hai bên tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hướng đến việc gia tăng giá trị cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của thị trường đầu tư chuyên nghiệp tại Việt Nam.